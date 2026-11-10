可能又有跨界颱風了！賈新興：熱帶風暴Pena估13日前後移入西北太平洋

11月了，還是有颱風。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，中颱查帕卡目前朝東北東加速遠離，對日本本土與台灣皆完全無影響。但目前位於中太平洋的熱帶風暴Pena，預計在13日（周五）前後跨越國際換日線移入西北太平洋，成為跨界颱風；預估朝西北西方向移動後偏轉，距離台灣極遠，沒有直接威脅，持續關注即可。

前晚起東北季風逐漸增強，昨晚到今晨冷空氣最強。賈新興表示，因為北方大陸冷高壓中心高達1040百帕且強度偏強，今天清晨平地低溫比原先預期更冷，馬祖出現12.6度低溫，新竹以北及宜蘭空曠平地低溫一口氣下探13至15度。今天白天台北高溫也不會超過23度，整天體感偏涼。

賈新興說，明天白天溫度回升至24度；12至14日白天高溫回升至26到27度，早晚低溫約21度，短暫回溫。原本預估12至16日為連續5天穩定晴朗，但最新模式顯示天氣有新變化，12日（周四）為近期全台天氣最晴朗穩定的一天，14日晚至15日清晨（周六夜至周日晨）受到鋒面快速掠過影響，西半部轉為有局部短暫雨。15日午後至16日鋒面過後微弱東北季風南下，迎風面新竹以北及宜花東仍有局部零星短暫飄雨。

至於下周天氣，賈新興表示，17日（周二）鋒面再度報到，彰化以北有局部短暫雨，其他地區亦有零星雨。18至 19日（周三至周四）偏強東北季風發威。此外，歐洲模式最新預測顯示，11月中旬起一路到12月中旬，桃園以北及宜蘭降雨呈現偏多趨勢，呼籲做好連日防雨與防潮準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。