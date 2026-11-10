雲階出現了！ 粉專：冷空氣正往南衝

東北季風增強，溫度明顯下降。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，昨日下半天起，受東北季風南下影響，加上氣壓梯度增大，風寒效應顯著，迎風面的北部、東北部及東部地區天氣明顯轉為涼冷，雲圖上出現一階一階的「雲階」，代表冷空氣正持續在往南衝。

「林老師氣象站」表示，今晨最低溫出現在連江東引及南竿分別為12.9及13.2度，宜蘭南澳及新竹關西低溫也分別只有13.3及13.6度（統計至今晨04時）；其它地區早晚也會感受到涼意。

降雨部份，大台北地區會有短暫雨，北部、東半部及恆春半島也有局部陣雨機會，其它地區維持為多雲到晴天氣。「林老師氣象站」說，明後天環境水氣減少，剩下桃園以北、宜蘭及花蓮地區還有局部短暫陣雨，台東及恆春半島雨勢更零星，新竹以南地區多雲到晴。

為什麼會出現雲階，「林老師氣象站」說，當冷空氣南下時，雲圖上常易出現的「雲階」，通常是指冷空氣推進過程中，天空雲層呈現層層排列、高低交錯或呈階梯狀或呈條帶狀的特殊景象。這種雲階的生成現象，通常與冷空氣前緣的抬升作用、不同高度的風切，以及雲層在不同高度的凝結與排列有關。肇因有可能是冷暖空氣交會的抬升作用、高低空風向與風速不同或是冷空氣通過暖海面所產生的對流雲帶等。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。