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今晨13.1度！今北台偏涼中南部早晚涼 吳德榮：明起氣溫緩升

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
受東北季風增強影響，今晨低溫13.1度，今北台偏涼、中南部早晚涼。聯合報系資料照
受東北季風增強影響，今晨低溫13.1度，今北台偏涼、中南部早晚涼。聯合報系資料照

這波東北季風比較強。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨東半部已有局部降雨，截至上午4時42分各縣市平地最低氣溫前3依序為：宜蘭(南澳鄉)13.1度、新竹(關西鎮)的13.6度、新北(石碇區)13.6度，各地區平地最低氣溫約在13至17度。

吳德榮指出，今日東北季風增強，桃園以北、東半部偶有局部短暫雨；北台偏涼，中南部早晚涼。各地區氣溫如下：北部14至20度、中部15至27度、南部17至31度及東部13至28度。

吳德榮表示，明日至周五東北季風逐日減弱，明日迎風面雲量仍多，周四、五迎風面雲量減少，東半部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；北台氣溫逐日緩升，中南部白天微熱、早晚涼。至於周六各地晴朗穩定，氣溫明顯回升，白天熱、早晚涼。下周日、一(15、16日)另一波微弱東北風掠過，氣溫略降，影響輕微。

此外，吳德榮說，最新(10日2時)氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，第31號中颱「查帕卡」在日本南方海面，向東北東加速遠離，並將逐漸變性為溫帶氣旋。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 氣溫 東北季風

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