聽新聞
0:00 / 0:00
今晨13.1度！今北台偏涼中南部早晚涼 吳德榮：明起氣溫緩升
這波東北季風比較強。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨東半部已有局部降雨，截至上午4時42分各縣市平地最低氣溫前3依序為：宜蘭(南澳鄉)13.1度、新竹(關西鎮)的13.6度、新北(石碇區)13.6度，各地區平地最低氣溫約在13至17度。
吳德榮指出，今日東北季風增強，桃園以北、東半部偶有局部短暫雨；北台偏涼，中南部早晚涼。各地區氣溫如下：北部14至20度、中部15至27度、南部17至31度及東部13至28度。
吳德榮表示，明日至周五東北季風逐日減弱，明日迎風面雲量仍多，周四、五迎風面雲量減少，東半部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；北台氣溫逐日緩升，中南部白天微熱、早晚涼。至於周六各地晴朗穩定，氣溫明顯回升，白天熱、早晚涼。下周日、一(15、16日)另一波微弱東北風掠過，氣溫略降，影響輕微。
此外，吳德榮說，最新(10日2時)氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，第31號中颱「查帕卡」在日本南方海面，向東北東加速遠離，並將逐漸變性為溫帶氣旋。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。