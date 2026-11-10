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健康你我他／戲好也要有命看 收視時間須嚴控

聯合報／ 文／覃事成（新北三重）
AI短劇的劇情雖好看，但看的時間要控制。圖／覃事成提供
AI短劇的劇情雖好看，但看的時間要控制。圖／覃事成提供

我是AI短劇的忠實劇迷，過去是、現在還是，只是做法天差地別罷了。

AI短劇與傳統電視戲劇有許多差異之處。一是AI短劇精華濃縮，乾淨俐落，劇情一氣呵成，很快有結果，不會賣關子，配合時代快速感；二是強烈主題，使善有善報、惡有惡報的正義劇情，適合我的價值理念；三是收視時間可以自己選擇，心儀尚可重複收視，不像電視台的戲劇，有固定的收視時間，錯過了就錯過了，無法回頭看。

AI短劇使我沉迷其中，造成「日也操，暝也操」，成天除了吃飯、上廁所，幾乎都在房間裡、在床上，盯著電腦或手機。直到六月時，身體健康受不了，給了我一個嚴重的警訊，當時腰痠背痛、頸部麻、眼睛視力模糊，必須就醫。

戲雖好看，但也要有命來看；水能載舟，亦能覆舟，就看你如何拿捏了。所以，我現在的做法是嚴格控制收視時間，先把健康照顧好，每天AI短劇最長只看兩小時，而且分兩個時段，其他時間則花在休閒娛樂旅行上，以及人際關係的互動上。晚上10點準時就寢，隔天凌晨5點起床運動。

相信恢復健康的身體，才有機會看到更多優秀的AI短劇。

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