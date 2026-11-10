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「膽大黨」登台 限定套票開賣
超人氣日本動畫「膽大黨」海外巡迴首站即將登台！「膽大黨 Animation Works展」將於二○二六年十二月廿五日至二○二七年四月六日，在台北華山1914文創園區東２Ａ、２Ｂ館展出。繼預售票開賣後，十一月十日起再推出特殊工藝海報套票與迷你鏡面燈箱套票，結合展覽門票與限定收藏商品，讓粉絲從觀展到收藏一次滿足。
特殊工藝海報套票每組六五○元，分為Ａ、Ｂ兩組，皆包含單人入場門票一張、隨機特殊工藝Ａ３海報二張，以及劇照紀念海報套一個。另有機會獲得隱藏版海報。Ａ組於udn售票網、Klook限量販售；Ｂ組則於udn售票網、KKday限量販售。
另一款迷你鏡面燈箱套票每組六九九元，有高速婆婆、厄卡倫及小桃三款設計，每組包含單人入場門票一張與迷你鏡面燈箱一個。高速婆婆款於udn售票網、Klook販售；厄卡倫款於udn售票網、KKday販售；小桃款則於三平台同步推出，數量有限。
限定套票十一月十日開賣，售完為止。購票請上udn售票網。
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