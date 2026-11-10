聽新聞
0:00 / 0:00

「膽大黨」登台 限定套票開賣

聯合報／ 本報訊
「膽大黨 Animation Works展」11月10日起推出迷你鏡面燈箱限定套票。圖／聯合數位文創提供
「膽大黨 Animation Works展」11月10日起推出迷你鏡面燈箱限定套票。圖／聯合數位文創提供

超人氣日本動畫「膽大黨」海外巡迴首站即將登台！「膽大黨 Animation Works展」將於二○二六年十二月廿五日至二○二七年四月六日，在台北華山1914文創園區東２Ａ、２Ｂ館展出。繼預售票開賣後，十一月十日起再推出特殊工藝海報套票與迷你鏡面燈箱套票，結合展覽門票與限定收藏商品，讓粉絲從觀展到收藏一次滿足。

特殊工藝海報套票每組六五○元，分為Ａ、Ｂ兩組，皆包含單人入場門票一張、隨機特殊工藝Ａ３海報二張，以及劇照紀念海報套一個。另有機會獲得隱藏版海報。Ａ組於udn售票網、Klook限量販售；Ｂ組則於udn售票網、KKday限量販售。

另一款迷你鏡面燈箱套票每組六九九元，有高速婆婆、厄卡倫及小桃三款設計，每組包含單人入場門票一張與迷你鏡面燈箱一個。高速婆婆款於udn售票網、Klook販售；厄卡倫款於udn售票網、KKday販售；小桃款則於三平台同步推出，數量有限。

限定套票十一月十日開賣，售完為止。購票請上udn售票網。

KKday 動畫

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

寶可夢郵票周邊20日開賣！拿限量號碼牌才能買到 排隊規則1次看

新版「史瑞克」 4人套票優惠中

500小趴踢2026／入場飆破3萬人次！排隊美食火速完售 把握週日還有一天

粉絲衝了！超人氣《膽大黨 Animation Works展》海外首站在台灣，10/29 預售票開搶

相關新聞

公衛治理承諾書 26縣市長候選人響應

縣市長大選倒數計時，台北市公衛師公會號召全國縣市長候選人簽署「二○二六地方公共衛生治理承諾書」，來自十七個縣市、廿六位跨黨派縣市長候選人響應簽署，其中包括，台中市長候選人何欣純、台北市長候選人蔣萬安、沈伯洋，以及新北市長候選人李四川、蘇巧慧等均表支持。

未給足最低工資 3年內再犯按次累加罰鍰

雇主未給足最低工資，再犯將按次累加罰鍰。勞動部昨天修正發布裁罰共通性原則，將最低工資法納入規範，統一以三年計算再次違規次數；上市櫃公司、實收資本額逾一億元或醫學中心等特定對象，違反最低工資或工時等重要規定，罰鍰以五萬元起算，新制明年元旦上路。

失智者遭詐、慫恿借貸 醫籲司法考量病情

全國失智症患者近四十萬人，「失智症基本法」立法迫在眉睫，衛福部長照司副司長吳希文表示，行政院頒布「失智症防治照護政策綱領暨行動方案三點○」，係由衛福部、內政部、勞動部、法務部、金管會等十二個部會成立跨部會「長照推動小組」，在法規制定上，尊重立法院委員審議。

健康你我他／戲好也要有命看 收視時間須嚴控

我是AI短劇的忠實劇迷，過去是、現在還是，只是做法天差地別罷了。

健康名人堂／AI轉型成本 不應成為社會隱形帳單

人工智慧（AI）正改變我們的經濟與生活。從半導體到生成式AI，科技產業創造全新投資機會，也帶動企業獲利。但根本問題可能是：紅利由誰分享？轉型成本，由誰承擔？這不是反對AI，而是公共衛生必須嚴肅面對的問題。

惜食是美德? 長輩常吃剩菜恐傷身

老人家有「惜食美德」，習慣將剩菜反覆加熱隔餐吃，醫師提醒，保存及加熱不當容易滋生細菌，免疫力差的長輩一旦感染，可能損傷肝、腎及腸道功能，嚴重恐引發敗血性休克，需要住院治療。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。