健康名人堂／AI轉型成本 不應成為社會隱形帳單

人工智慧（AI）正改變我們的經濟與生活。從半導體到生成式AI，科技產業創造全新投資機會，也帶動企業獲利。但根本問題可能是：紅利由誰分享？轉型成本，由誰承擔？這不是反對AI，而是公共衛生必須嚴肅面對的問題。

科技影響從不只停留在損益表上，它會走進個人的工作與家庭，經長時間壓力累積反映在健康需求上，成為社會必須承擔的隱形帳單。

當AI與半導體產業快速成長，總體經濟數據亮眼，但每一個人的生活感受未必同步改善。有人因企業獲利增加而分享股利，也有人每天照常上班，薪水未見增加，生活開銷卻持續上升。

除硬體 也應投資人的學習

股價上漲不代表每個家庭的財富都增加。這正是公衛需要關注的地方，同樣一場轉型，有人得到機會，有人承受壓力。當家庭收入長期不穩定，人們可能延後就醫、減少健康支出，長期的經濟壓力也將轉化為健康不平等。

AI不一定消滅工作，卻帶來「適應壓力」。談到AI，多數人第一時間想到失業，但從公衛角度來看，更值得關心的是，人在快速轉型中，能不能健康地適應？AI可能讓企業以較少人力完成工作，對某些人是效率工具，對另一些人，卻意味著不斷重新學習。

一名工作廿、卅年的中高齡工作者，心裡的恐懼是：「我還跟得上嗎？」年輕人也可能發現，AI讓工作變快了，企業對產出的期待隨之提高。技能焦慮、數位監控與工作密度提高，都成為影響身心健康的新因素。國家投資AI，不能只投資硬體算力，也應投資人的學習、轉職與健康支持。

AI轉型壓力不只在職場。當一個人擔憂工作與收入，不安感便擴散至家庭。失業或所得不穩定增加家庭壓力；長期焦慮、失眠與生活失序，可能逐步反映在身心健康與醫療需求。經濟轉型產生的社會成本，最終轉化為健康成本。AI政策除了提升醫療效率，也應審視如何改變勞動者的工作型態與心理壓力。

AI變局 必須看清的三本帳

審視AI變局，必須看清三本帳：第一本是資本收益，涵蓋企業獲利；第二本是勞動與社會成本，包含職涯轉換與健康風險；第三本則是環境成本，即能源消耗與留給社會的代價。創造收益的人，與承擔代價的人，未必是同一群人。AI治理不能只問GDP成長，必須追問紅利如何分配？誰在承擔代價？

當生產方式因AI快速改變，社會安全網也必須與時俱進，例如將部分證券交易相關的財政收入適度投入健保與健康促進，值得討論。AI時代的公共投資不能只有科技硬體，更要投資人的健康與適應能力，包括職業訓練、職場心理健康與疾病預防，將今天的經濟果實化為明天的社會韌性。

我們不需畏懼AI，它能提高生產力、承擔繁重勞務。但當科技狂飆，我們必須追問，當龐大財富聚攏時，人有沒有被溫柔地帶著走？從學習新工具的中年人、迷惘的年輕人，到承擔環境代價的下一代，都提醒我們：衡量時代進步，不該只看GDP與股價，更應看人民是否更健康、工作是否有尊嚴。

AI創造的紅利可以集中，但AI轉型的成本，絕不能成為社會的隱形帳單。

（作者翁瑞宏為台北市公共衛生師公會理事長，中山醫學大學公共衛生學系教授）