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有行旅／南投宋居 一窺茶王祕境
南投宋居，與世隔絕，為一代茶王私人招待所，低調不供參觀、採訪，僅以口碑分享給品味企業家山居歲月的旅人。有行旅獨家安排的曲水流觴和文人四藝，旅人將完整體驗宋代東方美學。旅程安排造訪獲選過台灣建築首獎的毓繡美術館以及陶藝莊園東光陶莊。同時拜訪新豐農場百大青農揭密冷泉米與見學真柏園藝。美食午宴安排日月潭涵碧樓「湖光軒」港滬佳肴；另於隱身山林的「秋山大雅」茶館 ，品茗「一壺一茶」茶宴料理。
企業家山居歲月系列「南投山澗園林 宋居」三天兩夜旅程，二○二六年十二月廿二日至十二月廿四日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3543、8643-3517，或請瀏覽有行旅官網。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。
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