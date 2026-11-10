有行旅／南投宋居 一窺茶王祕境

人工智慧（AI）正改變我們的經濟與生活。從半導體到生成式AI，科技產業創造全新投資機會，也帶動企業獲利。但根本問題可能是：紅利由誰分享？轉型成本，由誰承擔？這不是反對AI，而是公共衛生必須嚴肅面對的問題。

2026-11-10 00:00