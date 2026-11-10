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慢病好日子／中強度運動 逆轉前期糖尿病

聯合報／ 記者朱家儀／嘉義報導
聯合報響應擺攤活動，將慢病好日子「慢病100問」文章專欄，專家解答的慢病疑問、常見迷思融入問答中，吸引上百位民眾搶答參與。圖／王柏云攝影
聯合報響應擺攤活動，將慢病好日子「慢病100問」文章專欄，專家解答的慢病疑問、常見迷思融入問答中，吸引上百位民眾搶答參與。圖／王柏云攝影

想要預防代謝症候群，應該定期量腰圍、進行中高強度運動，但該如何正確量腰圍、怎麼拿捏運動強度，常讓民眾感到困惑。專家提醒，量腰圍不應以肚臍為基準，而應以肋骨下緣與骨盆最高點的中間位置測量；每周運動則可掌握「533」口訣，強度以微喘但仍能說話為原則。

「聯合國世界糖尿病日園遊會暨點燈儀式」11月7日於嘉義縣故宮南院舉行，由中華民國糖尿病學會、社團法人中華民國糖尿病衛教學會及財團法人糖尿病關懷基金會等單位共同主辦。聯合報「慢病好日子」亦於現場設攤，以遊戲與有獎徵答方式破除疾病迷思，吸引上百位民眾搶答參與。

中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅。聯合報系資料照
中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅。聯合報系資料照

運動「533」 有點喘可說話

台灣成年糖尿病患者與高風險族群約260萬人，中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅指出，面對糖尿病的衝擊，核心策略在於及早預防，對於尚未罹病族群應積極防範疾病發生，已罹病者則須預防併發症。尤其民眾應貫徹「健康要動」理念，將規律運動融入日常生活，透過持續的血糖管理與體能提升，降低疾病的威脅。

針對糖尿病前期者，如何透過運動改善身體狀況？高雄長庚醫院糖尿病衛教師陳淑美建議，民眾可掌握「533」運動口訣，即每周至少運動5天、每次30分鐘，維持心跳約130下的中強度標準，達到有點喘但能順利說話的程度，如此可有效提升身體對胰島素的敏感度、減少內臟脂肪，藉此逆轉糖尿病前期的疾病進程。

每月量腰圍 不應從肚臍量

除了運動，正確的健康觀念對於糖尿病預防也相當重要。國健署指出，健康腰圍標準為男性小於90公分、女性小於80公分，但調查顯示，有6成國人未曾實際測量腰圍，陳淑美建議，民眾至少每月應測量一次腰圍。

陳淑美表示，許多民眾量測腰圍是以肚臍為基準，將量尺繞一圈，這並非正確的量測方法，因為不少人產後或年長而皮膚鬆弛，容易導致肚臍位置下垂偏離。正確方法是先放鬆呼氣，摸索「肋骨下緣」與「腸骨脊上緣」（骨盆最高點），取兩點中線繞一圈測量，才能精準掌握內臟脂肪。

「慢病100問」破除常見迷思

為破除與健康相關的各種迷思，聯合報「慢病好日子」當天擺攤規畫趣味遊戲與答題互動，讓民眾於遊戲中增進對糖尿病的認識，現場題目則結合慢病好日子的「慢病100問」文章專欄，將專科醫學會與專家解答的慢性病疑問、照護難題與常見迷思融入問答中，讓參與者在互動中破除迷思，掌握正確健康觀念，成功答題的小禮物近200份亦兌換一空。

糖尿病 運動 聯合報

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