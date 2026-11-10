公衛治理承諾書 26縣市長候選人響應

縣市長大選倒數計時，台北市公衛師公會號召全國縣市長候選人簽署「二○二六地方公共衛生治理承諾書」，來自十七個縣市、廿六位跨黨派縣市長候選人響應簽署，其中包括，台中市長候選人何欣純、台北市長候選人蔣萬安、沈伯洋，以及新北市長候選人李四川、蘇巧慧等均表支持。

台北市公衛師公會號召五十位公衛師組成評析團隊，以預防醫學、健康風險治理、健康平權、政策可行性及公衛制度建構等專業面向，解析候選人政見，理事長翁瑞宏整理出四大優良執政藍圖，例如，雲林縣劉建國擬定食品安全專業化與整合性健康服務，提出校園營養食安中心、導入食品技師參與食安管理等，展現食安專業人力導入與制度化價值。

在預防醫學與早期篩檢方面，台中市長候選人何欣純提出乳癌篩檢與偏鄉人力、新竹市長候選人莊競程提及骨鬆肌力及嘉義縣蔡易餘的社區骨鬆肌少症政見。至於環境健康與職業衛生，新北市長候選人李四川、新竹縣長候選人鄭朝方提出清潔隊員職安與健康，以及台中市長候選人江啟臣提出噪音監測，南投縣縣長候選人温世政在廢棄物治理等均獲肯定。

在婦幼、心理健康與平權方面，彰化縣長候選人陳素月的孕產心理諮商、苗栗縣長候選人陳品安的原民長者疫苗與孕產心理、高雄市柯志恩的毒品預防及花蓮縣魏嘉賢的全齡心理健康等政見。基層服務與社區復能方面，為雲林縣長候選人張嘉郡的衛生所健康入口與復能、屏東縣長候選人周春米的行動生活復能車、澎湖縣長候選人周倪安的移工健康與衛生所升級等。

「良好的健康政策不應停留在福利發放或短期計畫。」翁瑞宏提出五大建言，供未來縣市執政團隊參考，包括財源規畫需建立穩定且具永續性公衛財源；人力配置則依人口與風險評估需求；跨局處治理則由縣市首長親自帶領，推動健康影響評估與健康融入所有政策等。