未給足最低工資 3年內再犯按次累加罰鍰

雇主未給足最低工資，再犯將按次累加罰鍰。勞動部昨天修正發布裁罰共通性原則，將最低工資法納入規範，統一以三年計算再次違規次數；上市櫃公司、實收資本額逾一億元或醫學中心等特定對象，違反最低工資或工時等重要規定，罰鍰以五萬元起算，新制明年元旦上路。

台灣勞工陣線今年九月指出，最低工資雖逐年調升，仍有勞工連法定底線都領不到。據勞動部統計，去年全國共有一五三件雇主未給足最低工資的裁罰案件，六都占六成二，其中新北、台中及台南各占全國逾一成，勞陣認為實際違法情形恐是冰山一角。

勞團當時質疑，各縣市裁罰基準不一，累犯達到最高罰鍰的門檻，有的須違法六次，有的卻要八次、十七次，形同「一國多制」。

勞動部表示，今年檢視最低工資法自二○二四年上路以來的執行情形，另接獲勞團反映，各地對重複違反同一條文的累加罰鍰計算方式不一，因此邀集地方政府開會溝通，修正共通性原則。

勞動部指出，此次修正將最低工資法納入裁罰共通規範，並針對上市櫃公司、實收資本額逾一億元或醫學中心等特定對象，違反最低工資或工時等重要規定時，以五萬元作為罰鍰起算最低額；統一以「三年內再次違反同條規定的次數」作為按次累加裁罰金額的依據。

勞動部表示，各地方政府需官網公開裁罰審酌標準，包括按違規次數累加裁罰金額的方式，勞動部官網將彙整各縣市連結供查詢，以達到行政透明與尊重地方裁量權。