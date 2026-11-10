失智者遭詐、慫恿借貸 醫籲司法考量病情

全國失智症患者近四十萬人，「失智症基本法」立法迫在眉睫，衛福部長照司副司長吳希文表示，行政院頒布「失智症防治照護政策綱領暨行動方案三點○」，係由衛福部、內政部、勞動部、法務部、金管會等十二個部會成立跨部會「長照推動小組」，在法規制定上，尊重立法院委員審議。

「失智症基本法為保障失智者的基本人權，各界都應重視患者權益。」亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興說，許多失智症者面臨金融詐騙、偷竊等法律案件，受制於病情，無法清楚表達，或出現不自主行為，這時需要法官、檢察官對於失智症有所認知及理解，才能進行合情合理的審判，但許多法官、檢察官並不了解失智症，法務部應該多加宣導。

甄瑞興表示，臨床曾收治一位失智長輩，在他人慫恿下借貸了大筆金錢，因無力償還而被告上法院，讓家屬心力交瘁。法官在判定時應多注意失智長輩的決定能力是不足的，且依照病情的進展，從輕微至嚴重都有不同的表現，在審判時應該考量其病情。

近年來，民眾對於失智症認知愈來愈正確，目前針對失智症初期也有新的治療藥物，甄瑞興呼籲，衛福部應考量在嚴謹的條件及規範下，將該藥物納入部分負擔，減輕病患及家人的自費負擔，讓更多失智症患者可以早期發現、早期治療，延緩病情惡化。