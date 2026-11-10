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失智症基本法 立院11日逐條審查

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
人口老化，失智照護已成重要課題，立法院11日審查「失智症基本法」，台灣失智症協會呼籲，朝野應把握立法契機，盡速建立完整的失智症防治與照護體系。示意圖，非當事人。記者林伯東／攝影
人口老化，失智照護已成重要課題，立法院11日審查「失智症基本法」，台灣失智症協會呼籲，朝野應把握立法契機，盡速建立完整的失智症防治與照護體系。示意圖，非當事人。記者林伯東／攝影

人口老化，失智防治照護已成重要課題，立法院本周三逐條審查「失智症基本法」，朝野共提十五個版本草案，台灣失智症協會表示，戰後嬰兒潮世代陸續邁入六十五歲，失智人口勢必快速增加，照護壓力沉重，呼籲朝野把握立法契機，整合不同版本，建立跨部會推動機制。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜指出，兩個黨團、朝野立委提出十五個版本草案，條文內容不盡相同，但主要方向已有相當共識，包括保障失智者人格尊嚴、基本權益、家庭支持、失智友善環境、早期診斷介入、醫療照護、社會參與及勞動權益等，希望透過專法建立完整的失智症防治與照護體系。

「失智症照護不再只是衛福部的責任。」陳筠靜說，各版本普遍主張由行政院設置失智症政策推動委員會或小組，由行政院長擔任召集人，統籌跨部會資源、執行政策，避免相關措施分散在不同機關，導致權責不清，資源難以整合。

目前至少十三個中央部會共同參與行政院「失智症政策綱領三點○」，陳筠靜表示，失智症不只是醫療問題，且涉及社會福利、司法、就業、教育及生活支持等面向。建議「失智症基本法」拉高主管層次，由行政院統籌，依不同政策事項指定相關主管機關，必要時協調跨部會。

除行政體系分工，協會提出三項關鍵保障，首先為司法程序保障，失智者常因記憶、理解及表達能力下降，在訴訟或其他司法程序中面臨困難，應建立適當的協助機制，加強司法人員專業訓練，確保失智者能充分表達意見，獲得公平對待。

其次是強化早期介入，失智症防治不能只著重確診後照護，政府應對輕度認知障礙者及失智高風險族群提供認知促進、延緩功能退化等支持措施，協助維持日常生活能力。

第三為保障自主決策權，隨著失智症病程進展，患者理解及判斷能力逐漸下降，協會建議，建立決策支持機制，鼓勵患者在仍有能力表達意願時，預先規畫醫療、財務及生活安排，避免日後因認知功能退化，個人意願遭到忽略。

失智症 失智 失智症基本法 認知功能

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