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紙風車劇團客家音樂劇「燈怪」 累積15萬人次欣賞

中央社／ 台北9日電
由客家委員會與紙風車劇團攜手打造的原創客家親子劇「燈怪」，自2025年7月首演，已巡迴台灣10個縣市，累積超過15萬人次觀賞。（紙風車劇團提供） 中央社
由客家委員會與紙風車劇團攜手打造的原創客家親子劇「燈怪」，自2025年7月首演，已巡迴台灣10個縣市，累積超過15萬人次觀賞。（紙風車劇團提供） 中央社

客家委員會與紙風車劇團攜手打造的原創客家親子劇「燈怪」，自2025年7月首演至今，短短1年多的時間巡迴10個縣市，累積超過15萬人次觀賞，為客家親子劇推廣寫下重要一頁。

「燈怪」故事以客家文化為根，創新的演出形式並結合前所未見的大型道具，在各地吸引親子打破語言隔閡，創造兒童劇欣賞的里程碑，也讓一般的戶外廣場成為共享藝術的「劇場」。

紙風車劇團團長任建誠今天透過紙風車劇團發布的新聞稿表示，在台灣一齣原創親子劇要累積15萬人次觀賞，相當於台北國家戲劇院超過100場演出的觀眾總數，並不容易，紙風車劇團透過持續的創新與鄉鎮的巡演、扎根，讓民眾對表演藝術產生期待，再讓這份期待化為親子一起出門看戲的行動。

任建誠表示，曾經有孩子在看完紙風車的客家親子劇「雨馬」之後，詢問家長「如何成為客家人」；在「燈怪」巡迴演出過程中，更多的孩子在演出現場練習講客家話，唱客家歌，認識客家文化，展現紙風車原創兒童劇跨越語言、連結家庭的力量。

劇中旋律輕快的客家歌曲「瓜瓜歌」融入角色與情節之中，讓初次接觸客語的孩子都能開口跟唱，在YouTube上的點閱也已經超過14萬次；「燈怪」以客、華語交錯演出，也讓所有家庭在共同參與的過程中，拋開了陌生語言的隔閡，讓客語走進了民眾的日常生活。

「燈怪」將於11月13日及14日演出，地點在桃園市中壢區中華路二段前泰豐輪胎空地（中壢簡易庭對面）。

紙風車 客家 親子 劇場 客語

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