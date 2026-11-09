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新光保全深化獨居長者關懷 結合醫療、藝術陪伴打造高齡友善社區

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
台東獨居長者關懷義剪活動。圖／新光保全提供
台東獨居長者關懷義剪活動。圖／新光保全提供

面對台灣邁入超高齡社會，獨居長者日益增加，新光保全將安全守護專業延伸至社區公益，長期投入獨居長者關懷與生活安全服務，並攜手新光人壽慈善基金會及新光醫院，整合醫療、社福與社區資源，從日常安全、情感陪伴到社會參與，擴大高齡服務範圍，實踐企業「取諸社會、用諸社會」的公益精神。

新光醫院「桂蘭大樓」於10月18日正式啟用，院內展示吳桂蘭女士九十多歲時參與新光人壽慈善基金會「傳承藝術」方案留下的作品，透過藝術創作記錄生命故事，也展現藝術陪伴長者的情感力量。新光關係機構則從醫療服務、藝術陪伴到安全照護，透過不同專業回應高齡社會需求。

新光保全表示，高齡者需要的不只是醫療照護，日常生活安全、情感支持及社會參與同樣重要。因此，除了投入社區公益與長者關懷，也承接地方政府社會局（處）委託的獨居長者緊急救援服務，將安全服務經驗運用於長者日常照護。

新光保全自2021年從台東縣啟動相關服務，逐步擴大服務範圍，目前已涵蓋全台8個縣市鎮，累計服務7,919人次。透過政府委託服務與企業自主公益關懷雙軌並行，持續提供獨居長者安全支持，未來也將朝更多縣市拓展，讓有需要的長者獲得即時協助。

除了生活安全，藝術陪伴也是高齡關懷的重要一環。配合台北市推動「社會處方箋」的方向，新光人壽慈善基金會結合新光醫院及社區服務據點，將藝術活動融入長者健康與社會參與支持。原先由新光醫院與台北市士林區至善老人安養護中心合作推動的「傳承藝術」方案，此次進一步串聯「活化歷史」，並拓展至劍橋有愛全人關懷協會、施達日照中心及福佳社區發展協會，讓更多長者透過藝術與文化活動豐富生活、拓展人際互動。

從醫療照護、生活安全到藝術陪伴與社會參與，高齡服務需要不同專業共同投入。新光關係機構長期透過各單位的專業分工與跨域合作，讓醫療、社福及企業資源在各自推動的服務與公益計畫中相互連結，將高齡關懷從個別專案逐步延伸至社區生活，形成相互支持的關懷力量。

未來，新光保全將持續結合政府、關係機構及公益夥伴的資源，深化獨居長者安全守護與高齡友善服務，並逐步拓展服務範圍，讓守護從生活安全延伸至情感陪伴與社會連結，為建立更安心、有溫度的高齡友善社區貢獻力量。

新光人壽 保全

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