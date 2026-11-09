馬來西亞導演執導「虎嘯無聲」 奪TCCF提案大會大獎

2026 TCCF提案大會今天頒獎，全場獎金最高的壓軸大獎，由馬來西亞導演陳策鼎執導的「虎嘯無聲」電影企劃拿下。監製林亦哲表示，期盼有機會能與台灣團隊合作。

PITCHING提案大會旨在協助媒合提案，導入國內外資源與資金。2026年吸引來自全球44國報名，最終選出70組入選團隊，角逐34個獎項，總獎金超過1千萬元新台幣。此外，獎項擴大規模，匯聚長片專場、長片主題場、影集專場、動畫專場、紀錄片專場、漫畫專場及出版文本專場，每一專場皆設立專屬大獎。

全場獎金最高的是長片專場最大獎，也是文化內容策進院與法國國家電影與動畫中心（CNC）共同設立的獎項，頒發美金3.5萬元，今天揭曉由「虎嘯無聲」拿下，CNC日後也將協助向法國影視產業人士推廣該得獎企畫。

陳策鼎向中央社記者表示，「虎嘯無聲」背景設立於馬來西亞一處默默無聞的小地方，一個沒什麼前途的年輕「躺平族」突然間卻被賦予力量，但條件是需要穿上老虎裝，這也因此漸漸讓他成為焦點，並從中映照出慾望與權力間的掙扎。

「虎嘯無聲」同時是陳策鼎首部執導長片，林亦哲說，近年有許多馬來西亞與台灣團隊合製作品，現今電影仍在籌備中，他們也非常期盼能與台灣創作者合作，像是主要角色或是不同創意上的發想，都非常歡迎台灣團隊前來洽談。

獎金高達3萬美元的獎項，則有文策院紀錄片大獎、文策院影集大獎及文策院與Wētā FX合作設立的動畫專場大獎，得主分別為「A Day's Worth一日之計」、「SAGA」與「彌河上的荒野」。

文策院董事長王時思表示，今年很高興看見逐年累積下來的成果，例如團隊提案更重視國際共感，大家會說「越在地越國際」，但如何在敘說自己故事下讓不同社會、國家的人們感動，一樣需要被考慮。她們也發現有更多台灣團隊準備好要與國際合製作品，或是不同國家提案也有期望與台灣團隊合製的企圖心。