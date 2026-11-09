易遊網遭駭「逾69萬人個資流出」 業者：不涉及信用卡號、身分證字號

旅遊平台易遊網今公告，本月偵測到會員中心出現外部異常網路攻擊行為，發現異常後當下，立即啟動資安防禦與應變機制，初步清查，部分歷史訂單聯絡資料遭不當取得，但不涉及信用卡卡號、安全碼及身分證字號，影響人數逾69萬人，已主動通知受影響消費者，後續將全力配合司法調查，徹底追查不法網路攻擊來源。

易遊網公告，11月7日主動偵測到會員中心出現外部異常網路攻擊行為，發現異常後當下，立即啟動資安防禦與應變機制，並完成異常流量攔截與阻斷，同步委請外部第三方資安專業團隊協助調查及數位鑑識。

經初步清查，部分歷史訂單聯絡資料遭不當取得，涉及資料可能包含姓名、電子郵件、聯絡電話及商品訂購資訊等，經系統比對與去重後，受影響人數逾69萬人。

易遊網指出，已依個人資料保護相關法令，主動於法定時限內向主管機關及警政單位通報，後續將全力配合司法調查，徹底追查不法網路攻擊來源。易遊網訂單資料與金流交易系統採嚴格分離管理，經確認，本次事件「無涉及信用卡卡號、安全碼及帳號登入密碼」，也不包含消費者護照號碼與身分證字號，不影響任何交易金流安全。

易遊網說，已主動透過簡訊及電子郵件通知受影響的消費者，提醒相關風險及防詐注意事項。由於詐騙集團可能利用訂單資訊，假冒客服或銀行人員，以「訂單異常」、「重複扣款」等理由誘導消費者提供信用卡資訊、簡訊驗證碼，要求操作ATM及點擊不明連結，請勿依陌生來電或訊息指示提供個人金融資訊或進行交易操作。

易遊網強調，本公司絕不會透過客服電話、簡訊或電子郵件要求消費者提供帳戶密碼、簡訊驗證碼，或操作ATM解除分期付款。另特此說明，本次資安事件通知簡訊及電子郵件均不附帶任何網址連結，再次呼籲消費者務必提高警覺，請勿點擊不明連結，或依陌生來電及訊息指示提供個人金融資訊、進行交易操作。

如有任何疑慮，請透過易遊網官方客服管道查證（412-8001，手機請加02），或撥打165反詐騙專線。

易遊網強調，資訊安全與消費者個資保護均視為企業重要責任，深知個人資料安全不僅攸關消費者權益，更是維繫會員信任的重要基礎，面對日益複雜且持續演變的資安威脅，也始終保持高度重視與審慎態度。

針對本次資安事件，易遊網已立即啟動應變機制並完成異常流量阻斷，後續也將進一步全面檢視消費者資料存取權限、系統安全防護及異常流量監控機制，提升整體資安防禦能力，以更嚴謹的資安管理措施，守護消費者資料安全及消費權益。