快訊

當沖客操作失利？ 景碩爆違約交割2,098萬元

恐被嚴格監督或辭職？黃仁勳婚外情面臨輝達董事會調查 外媒推演5結局

聽新聞
0:00 / 0:00

易遊網遭駭「逾69萬人個資流出」 業者：不涉及信用卡號、身分證字號

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
旅遊平台易遊網今公告，偵測到會員中心出現外部異常網路攻擊行為，影響人數逾69萬人。圖／截自易遊網官網
旅遊平台易遊網今公告，偵測到會員中心出現外部異常網路攻擊行為，影響人數逾69萬人。圖／截自易遊網官網

旅遊平台易遊網今公告，本月偵測到會員中心出現外部異常網路攻擊行為，發現異常後當下，立即啟動資安防禦與應變機制，初步清查，部分歷史訂單聯絡資料遭不當取得，但不涉及信用卡卡號、安全碼及身分證字號，影響人數逾69萬人，已主動通知受影響消費者，後續將全力配合司法調查，徹底追查不法網路攻擊來源。

易遊網公告，11月7日主動偵測到會員中心出現外部異常網路攻擊行為，發現異常後當下，立即啟動資安防禦與應變機制，並完成異常流量攔截與阻斷，同步委請外部第三方資安專業團隊協助調查及數位鑑識。

經初步清查，部分歷史訂單聯絡資料遭不當取得，涉及資料可能包含姓名、電子郵件、聯絡電話及商品訂購資訊等，經系統比對與去重後，受影響人數逾69萬人。

易遊網指出，已依個人資料保護相關法令，主動於法定時限內向主管機關及警政單位通報，後續將全力配合司法調查，徹底追查不法網路攻擊來源。易遊網訂單資料與金流交易系統採嚴格分離管理，經確認，本次事件「無涉及信用卡卡號、安全碼及帳號登入密碼」，也不包含消費者護照號碼與身分證字號，不影響任何交易金流安全。

易遊網說，已主動透過簡訊及電子郵件通知受影響的消費者，提醒相關風險及防詐注意事項。由於詐騙集團可能利用訂單資訊，假冒客服或銀行人員，以「訂單異常」、「重複扣款」等理由誘導消費者提供信用卡資訊、簡訊驗證碼，要求操作ATM及點擊不明連結，請勿依陌生來電或訊息指示提供個人金融資訊或進行交易操作。

易遊網強調，本公司絕不會透過客服電話、簡訊或電子郵件要求消費者提供帳戶密碼、簡訊驗證碼，或操作ATM解除分期付款。另特此說明，本次資安事件通知簡訊及電子郵件均不附帶任何網址連結，再次呼籲消費者務必提高警覺，請勿點擊不明連結，或依陌生來電及訊息指示提供個人金融資訊、進行交易操作。

如有任何疑慮，請透過易遊網官方客服管道查證（412-8001，手機請加02），或撥打165反詐騙專線。

易遊網強調，資訊安全與消費者個資保護均視為企業重要責任，深知個人資料安全不僅攸關消費者權益，更是維繫會員信任的重要基礎，面對日益複雜且持續演變的資安威脅，也始終保持高度重視與審慎態度。

針對本次資安事件，易遊網已立即啟動應變機制並完成異常流量阻斷，後續也將進一步全面檢視消費者資料存取權限、系統安全防護及異常流量監控機制，提升整體資安防禦能力，以更嚴謹的資安管理措施，守護消費者資料安全及消費權益。

易遊網 個資 網路攻擊 資安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

易遊網逾69萬人資料遭不當取得 初步確認不含信用卡與密碼

永豐銀行爆10萬遭莫名轉走！股民急查帳戶笑了：還好錢都套在股市

借7000被逼匯近200萬！里長家人陷網貸詐騙 警專案追查

資安攻擊頻傳遭質疑防護成效 林宜敬：台灣已用四個AI模型掃描

相關新聞

易遊網遭駭「逾69萬人個資流出」 業者：不涉及信用卡號、身分證字號

旅遊平台易遊網今公告，本月偵測到會員中心出現外部異常網路攻擊行為，發現異常後當下，立即啟動資安防禦與應變機制，初步清查，部分歷史訂單聯絡資料遭不當取得，但不涉及信用卡卡號、安全碼及身分證字號，影響人數逾69萬人，已主動通知受影響消費者，後續將全力配合司法調查，徹底追查不法網路攻擊來源。

冷空氣發威最涼一天！明中部以北低溫下探15度 這日起回暖飆31度

氣象署今天表示，明天是這波東北季風最涼冷的一天，中部以北、宜花地區平地低溫下探至攝氏15度，白天高溫約20度；預估11日...

35歲上士突倒地、心跳驟停…同袍CPR搶命 三總植入新型去顫器防猝死

國軍沈姓上士今年9月11日在辦公室正準備參加軍務會議時，突然感到心跳加速、全身冒冷汗，原以為稍作休息就能緩解，不料走進主管辦公室後，竟當場失去意識、心跳停止。所幸同袍立即施行心肺復甦術（CPR），醫務所人員也迅速趕抵，使用自動體外心臟去顫器（AED）電擊搶救，成功從鬼門關前救回一命。

空拍看台灣／每日1200車次砂石車進出 高雄南星計畫驚見「陰陽海」

高雄小港南星計畫區成為建築廢棄土石方暫置場後，每天高達1200車次砂石車進出，龐大車流、噪音及空汙問題讓附近居民苦不堪言。如今又傳出海域汙染疑慮，有民眾拍下挖土機將土方推入海中的畫面，原本湛藍的海水竟出現大片黃褐色混濁水帶。本報空拍直擊，施工區外海宛如出現一大片「陰陽海」，引發地方對海洋生態的憂慮。

今晚防暴雨！氣象署發布大雨特報 這2區一路下到明天

交通部中央氣象署今天晚間發布大雨特報，東北季風影響，北海岸及台北山區防局部大雨發生

淡水藥師涉下藥…新北市藥師懲戒委員會祭最重懲戒 廢止執照及藥師證書

新北市淡水區昱承藥局負責人、藥師陳慶鴻涉嫌將鎮靜安眠藥物投入女員工水壺，導致女員工飲用後出現頭暈、意識模糊等症狀，引發社會譁然。新北市藥師懲戒委員會11月2日召開會議，認定陳男行為嚴重違反藥事人員專業形象及藥學倫理規範，決議祭出最重懲戒，併處廢止執業執照及藥師證書，讓陳男失去藥師執業資格。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。