水試所將牡蠣殼轉化為熱源 常溫調理食品7至8分變熱食

農業部水產試驗所研發出牡蠣殼新利用價值，透過特殊配方轉化為熱源，無須插電、瓦斯或明火，常溫調理食品7至8分鐘就可完成復熱，除一般消費者外，也適合露營族、國軍及防災單位使用。

水試所今天在農業部舉行記者會，介紹牡蠣殼資源循環利用，並與業者簽技術移轉合約。

水試所說，台灣每年產生的廢棄牡蠣殼約16萬公噸，為促進漁村循環經濟，目前多作為飼料、肥料、栽培介質或貓砂等用途，但仍有2.3萬公噸未妥善處理。

為改善剩餘牡蠣殼堆置及資源利用，水試所研發出「牡蠣殼自發熱源包製造技術」，透過配方將牡蠣殼轉化為熱源，經測試復熱常溫調理包，啟動後約7至8分鐘可使外部水溫達攝氏80至95度，調理包內部品溫約50度，可搭配湯品、粥品及各類常溫調理食品使用。

水試所說，目前市面上雖有進口的食品調理發熱包，但材料都是化學品，水試所研發的牡蠣殼發熱包，發熱效果與市售發熱包相當，但更環保。

水試所也與穀萊生技股份有限公司簽署「牡蠣殼自發熱源包製造技術」專屬授權合約，與漢神國際實業有限公司簽署「水產調理包加工技術」非專屬授權合約。

現場也以牡蠣殼發熱包，示範復熱漢神國際推出的鱸魚常溫調理包，將發熱包、調理包放入調理袋中後，加入約150毫升清水後密封，約2分鐘後產生蒸氣，7至8分鐘完成復熱。

水試所說，這是台灣首次自製食品調理發熱包，主要消費族群包括一般家庭、上班族、銀髮族、露營等戶外活動愛好者，也適合提供國軍野戰加熱式餐盒或防災單位的備糧加熱。