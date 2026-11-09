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淡水藥師涉下藥…新北市藥師懲戒委員會祭最重懲戒 廢止執照及藥師證書

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
淡水藥師涉對女員工下藥，新北市政府決議祭出最重懲戒，併處廢止執業執照及藥師證書。圖為鎮靜安眠藥示意圖。聯合報系資料照
淡水藥師涉對女員工下藥，新北市政府決議祭出最重懲戒，併處廢止執業執照及藥師證書。圖為鎮靜安眠藥示意圖。聯合報系資料照

新北市淡水區昱承藥局負責人、藥師陳慶鴻涉嫌將鎮靜安眠藥物投入女員工水壺，導致女員工飲用後出現頭暈、意識模糊等症狀，引發社會譁然。新北市藥師懲戒委員會11月2日召開會議，認定陳男行為嚴重違反藥事人員專業形象及藥學倫理規範，決議祭出最重懲戒，併處廢止執業執照及藥師證書，讓陳男失去藥師執業資格。

這起事件發生於今年8月26日，當時一名在淡水區昱承藥局打工的女大學生，飲用私人水壺內的水後，發現味道苦澀、水色呈白色混濁，隨即出現頭暈、心跳加快及意識模糊等症狀。由於女學生曾看見陳男打開她的水壺，懷疑遭人下藥，事後攜帶留存的可疑液體向警方報案。

警方以試劑初步檢驗，發現水壺內液體呈苯二氮平類（Benzodiazepines，BZD）陽性反應，隨後持搜索票前往藥局搜索，並取得陳男涉嫌投放藥物的監視器影像。陳男一度辯稱，只是將回收的過期藥物放入水壺測試藥效，但相關說法引發外界質疑。

士林地檢署隨後主動分案偵辦，指揮警方搜索藥局及陳男住處，查扣電子設備、監視器及藥品進貨資料等證物，並拘提陳男到案。檢方認為陳男涉嫌以欺瞞方式使人施用第三級毒品、加重強制性交未遂及傷害等罪，且有滅證、串證及反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。檢警擴大追查後，另有多名女性出面指控曾遭性侵或性騷擾。

根據新北市政府11月4日函送新北市藥師公會的懲戒決議書，陳男將苯二氮平類藥物投入女性員工水壺，並以欺瞞方式使其飲用，嚴重損害藥事人員專業形象。懲戒委員會認定，其行為違反「藥師法」第21條第6款，以及「藥學倫理規範」 第5條、第7條及第45條規定，決議併處廢止執業執照與藥師證書。

依「藥師法」規定，藥師如利用業務機會犯罪且經判刑確定，或違反藥學倫理規範等情事，得依法移付懲戒。懲戒方式包括警告、命接受繼續教育、限制執業範圍、廢止執業執照及廢止藥師證書等，其中廢止藥師證書屬最嚴厲處分。

新北市政府指出，陳男若不服懲戒決議，可於決議書送達翌日起20日內，向衛生福利部藥師懲戒覆審委員會申請覆審，逾期未申請者，決議即告確定，市府並已依規定將決議書副本移送衛福部，辦理後續相關程序。

淡水 藥師 倫理 藥局

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