運動傷害開刀就能重返賽場？醫揭膝韌帶重建關鍵 再斷裂率可降至4%

運動傷害後，開刀成功就能重返球場嗎？醫師提醒，手術只是治療的第一步，後續復健、肌力訓練及功能評估同樣重要。尤其足球、籃球等需要急停、跳躍及快速轉向的運動，容易造成膝關節前十字韌帶斷裂，若未充分恢復就急著上場，恐增加再次受傷風險。

研究顯示，部分高風險患者接受前十字韌帶重建合併外側加強手術，兩年內韌帶再斷裂率可由11%降至4%。長庚運動醫學團隊日前舉辦第七屆運動醫學研討會，聚焦運動傷害重建、功能復原及重返賽場，邀集骨科、復健科、運動防護及運動科學專家，探討如何透過跨專業合作，協助運動員恢復運動能力，降低再次受傷風險。

高雄長庚醫院骨科主任吳冠廷表示，前十字韌帶是維持膝關節穩定的重要構造，患者韌帶斷裂時，常合併膝關節前外側結構受損，造成關節旋轉不穩定。若只進行前十字韌帶重建，部分患者術後仍可能出現膝蓋不穩的情形，影響運動表現。

吳冠廷指出，近年國際運動醫學界逐漸重視「外側關節外加強手術」（LEAP）。根據法國關節鏡學會8407例初次前十字韌帶重建病例資料，合併外側加強手術的比例，從2021年的79.6%提高至2024年的88.8%。

2025年國際專家共識也建議，針對年輕、活動量大、膝關節旋轉不穩定嚴重，或有膝關節過度伸展等高風險患者，應評估是否合併外側加強手術。大型隨機對照試驗顯示，年輕高風險患者接受合併手術後，兩年內韌帶再斷裂率從11%降至4%，但並非所有患者都需要額外手術，仍須由醫師依傷勢評估。

除了膝關節，肩關節脫臼也是常見運動傷害，尤其柔道等需要大量上肢施力的運動，更容易影響肩部穩定性。林口長庚醫院復健科醫師何長軒表示，肩關節手術涉及不同軟組織修復，術後復健必須配合組織癒合時間，循序恢復關節活動度及肌力，不能一味求快。

高雄長庚醫院復健科主任楊宗勳指出，術前適當復健有助維持肩部肌力、建立正確動作模式，術後再依恢復情形調整訓練，才能逐步找回肩關節穩定性。長庚運動醫學團隊提醒，運動員即使完成手術、傷口癒合，也不代表已具備重返賽場的條件。除了肌力、活動度及體能恢復，對再次受傷的恐懼、心理信心不足及營養狀態，也可能影響運動表現。