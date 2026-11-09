快訊

當沖客操作失利？ 景碩爆違約交割2,098萬元

恐被嚴格監督或辭職？黃仁勳婚外情面臨輝達董事會調查 外媒推演5結局

聽新聞
0:00 / 0:00

運動傷害開刀就能重返賽場？醫揭膝韌帶重建關鍵 再斷裂率可降至4%

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
中華女足代表隊門神蔡明容（右2）分享受傷心路歷程。教練陳貴人（左1）、教練朱芳儀（左2）、長庚醫院復健科主治醫師吳致寬（右1）。圖／長庚醫院提供
中華女足代表隊門神蔡明容（右2）分享受傷心路歷程。教練陳貴人（左1）、教練朱芳儀（左2）、長庚醫院復健科主治醫師吳致寬（右1）。圖／長庚醫院提供

運動傷害後，開刀成功就能重返球場嗎？醫師提醒，手術只是治療的第一步，後續復健、肌力訓練及功能評估同樣重要。尤其足球、籃球等需要急停、跳躍及快速轉向的運動，容易造成膝關節前十字韌帶斷裂，若未充分恢復就急著上場，恐增加再次受傷風險。

研究顯示，部分高風險患者接受前十字韌帶重建合併外側加強手術，兩年內韌帶再斷裂率可由11%降至4%。長庚運動醫學團隊日前舉辦第七屆運動醫學研討會，聚焦運動傷害重建、功能復原及重返賽場，邀集骨科、復健科、運動防護及運動科學專家，探討如何透過跨專業合作，協助運動員恢復運動能力，降低再次受傷風險。

高雄長庚醫院骨科主任吳冠廷表示，前十字韌帶是維持膝關節穩定的重要構造，患者韌帶斷裂時，常合併膝關節前外側結構受損，造成關節旋轉不穩定。若只進行前十字韌帶重建，部分患者術後仍可能出現膝蓋不穩的情形，影響運動表現。

吳冠廷指出，近年國際運動醫學界逐漸重視「外側關節外加強手術」（LEAP）。根據法國關節鏡學會8407例初次前十字韌帶重建病例資料，合併外側加強手術的比例，從2021年的79.6%提高至2024年的88.8%。

2025年國際專家共識也建議，針對年輕、活動量大、膝關節旋轉不穩定嚴重，或有膝關節過度伸展等高風險患者，應評估是否合併外側加強手術。大型隨機對照試驗顯示，年輕高風險患者接受合併手術後，兩年內韌帶再斷裂率從11%降至4%，但並非所有患者都需要額外手術，仍須由醫師依傷勢評估。

除了膝關節，肩關節脫臼也是常見運動傷害，尤其柔道等需要大量上肢施力的運動，更容易影響肩部穩定性。林口長庚醫院復健科醫師何長軒表示，肩關節手術涉及不同軟組織修復，術後復健必須配合組織癒合時間，循序恢復關節活動度及肌力，不能一味求快。

高雄長庚醫院復健科主任楊宗勳指出，術前適當復健有助維持肩部肌力、建立正確動作模式，術後再依恢復情形調整訓練，才能逐步找回肩關節穩定性。長庚運動醫學團隊提醒，運動員即使完成手術、傷口癒合，也不代表已具備重返賽場的條件。除了肌力、活動度及體能恢復，對再次受傷的恐懼、心理信心不足及營養狀態，也可能影響運動表現。

長庚運動醫學團隊舉辦第七屆運動醫學研討會，聚焦運動傷害重建、功能復原與表現優化。圖／長庚醫院提供
長庚運動醫學團隊舉辦第七屆運動醫學研討會，聚焦運動傷害重建、功能復原與表現優化。圖／長庚醫院提供

長庚 運動傷害 運動

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

打瘦瘦針影響開刀 我擬訂亞洲安全指引

NBA／灰狼戰力亮曙光！迪文森佐跟腱斷裂復健超前 醫師看好本季回歸

NBA／愛德華面臨雙膝危機！專家憂重演葛里芬悲劇：失去驚人爆發力

漏尿不是老化只能忍受！婦人擺脫失禁陰霾 醫師籲尋求專科評估

相關新聞

易遊網遭駭「逾69萬人個資流出」 業者：不涉及信用卡號、身分證字號

旅遊平台易遊網今公告，本月偵測到會員中心出現外部異常網路攻擊行為，發現異常後當下，立即啟動資安防禦與應變機制，初步清查，部分歷史訂單聯絡資料遭不當取得，但不涉及信用卡卡號、安全碼及身分證字號，影響人數逾69萬人，已主動通知受影響消費者，後續將全力配合司法調查，徹底追查不法網路攻擊來源。

冷空氣發威最涼一天！明中部以北低溫下探15度 這日起回暖飆31度

氣象署今天表示，明天是這波東北季風最涼冷的一天，中部以北、宜花地區平地低溫下探至攝氏15度，白天高溫約20度；預估11日...

35歲上士突倒地、心跳驟停…同袍CPR搶命 三總植入新型去顫器防猝死

國軍沈姓上士今年9月11日在辦公室正準備參加軍務會議時，突然感到心跳加速、全身冒冷汗，原以為稍作休息就能緩解，不料走進主管辦公室後，竟當場失去意識、心跳停止。所幸同袍立即施行心肺復甦術（CPR），醫務所人員也迅速趕抵，使用自動體外心臟去顫器（AED）電擊搶救，成功從鬼門關前救回一命。

空拍看台灣／每日1200車次砂石車進出 高雄南星計畫驚見「陰陽海」

高雄小港南星計畫區成為建築廢棄土石方暫置場後，每天高達1200車次砂石車進出，龐大車流、噪音及空汙問題讓附近居民苦不堪言。如今又傳出海域汙染疑慮，有民眾拍下挖土機將土方推入海中的畫面，原本湛藍的海水竟出現大片黃褐色混濁水帶。本報空拍直擊，施工區外海宛如出現一大片「陰陽海」，引發地方對海洋生態的憂慮。

今晚防暴雨！氣象署發布大雨特報 這2區一路下到明天

交通部中央氣象署今天晚間發布大雨特報，東北季風影響，北海岸及台北山區防局部大雨發生

淡水藥師涉下藥…新北市藥師懲戒委員會祭最重懲戒 廢止執照及藥師證書

新北市淡水區昱承藥局負責人、藥師陳慶鴻涉嫌將鎮靜安眠藥物投入女員工水壺，導致女員工飲用後出現頭暈、意識模糊等症狀，引發社會譁然。新北市藥師懲戒委員會11月2日召開會議，認定陳男行為嚴重違反藥事人員專業形象及藥學倫理規範，決議祭出最重懲戒，併處廢止執業執照及藥師證書，讓陳男失去藥師執業資格。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。