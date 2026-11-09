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富國島旅遊團爆登革熱群聚！2人返台確診 疾管署：赴東南亞須多注意

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
疾管署發言人林明誠說，上周國內共新增10例境外移入病例，其中2例來自中部個案，年齡介於40多歲至60多歲，為1男1女，均為同一旅行團成員，於今年10月下旬赴越南富國島旅遊8天。聯合報系資料照
疾管署發言人林明誠說，上周國內共新增10例境外移入病例，其中2例來自中部個案，年齡介於40多歲至60多歲，為1男1女，均為同一旅行團成員，於今年10月下旬赴越南富國島旅遊8天。聯合報系資料照

天氣轉涼，但仍要小心登革熱的威脅，衛福部疾管署今公布國內新增一例登革熱本土病例，患者為居住於新北市新莊區的44歲女性，另外，上周新增10例境外移入病例，其中2人為赴越南富國島旅行團成員，今年10月下旬赴越南富國島旅遊8天，都居住台中市，返國後陸續出現發燒、頭痛、惡心及肌肉痛等，就醫後確診

疾管署發言人林明誠指出，越南富國島旅行團成員共13人，來自台中10人、南投2人、新北市1人，衛生單位已針對個案居住地及活動地進行孳生源清除、化學防治等相關防治措施，並持續追蹤同團另11名成員及同住接觸者共3人情形，目前同住家人均無症狀，預計監測最長時間至12月6日。

國內新增1例登革熱本土病例，為居住於新北市新莊區40多歲女性，10月下旬出現發燒及倦怠等症狀，2次就醫後於11月上旬經通報及檢驗確診登革熱。個案潛伏期間無國外旅遊史，活動地主要為住家附近，研判為本土病例，感染源待釐清，同住者目前均無症狀。

林明誠指出，地方衛生單位已針對個案居住地及活動地規畫孳生源清除、化學防治等措施並加強附近民眾衛教宣導，呼籲民眾配合相關採檢、孳清及化學防治工作，降低疾病傳播風險。

林明誠提醒，近期受東北季風影響，各地均有降雨，且白天氣溫仍適合病媒蚊生長與活動，登革熱流行風險仍高，民眾應提高警覺，持續落實巡倒清刷及相關防蚊措施，避免感染登革熱。

疾管署監測資料顯示，今年全國迄今累計245例登革熱確定病例，其中18例為本土病例，居住地分別為高雄市13例、彰化縣及屏東縣各2例、新北市1例；另227例境外移入病例，感染地以越南69例、菲律賓35例、印尼31例等東南亞及南亞國家為主，病例數與2025年同期相當。

全球登革熱疫情持續，今年截至9月全球累計報告逾251萬例，低於去年同期約470萬，疫情主要集中於美洲，占全球病例數約69%；亞洲鄰近國家，如東南亞越南、孟加拉、柬埔寨、馬來西亞疫情均高於去年同期，斯里蘭卡則是近5年中最高，菲律賓雖低於去年同期，但案例超過22.3萬例。

而亞洲鄰近國家馬來西亞及孟加拉疫情上升或處高點，且疫情皆高於去年同期，截至11月8日分別報告逾8.1萬例及約15萬例。

另柬埔寨及越南今年截至10月中下旬，分別報告約12萬例及16.7萬例，累計病例數仍高於去年同期，惟近期疫情呈下降趨勢。

疾管署提醒，民眾應持續落實住家內外環境整頓與孳生源清除，並於雨後加強巡檢，以降低病媒蚊密度；出國旅遊尤其越南、菲律賓、印尼等登革熱流行地區，或從事戶外活動時務必落實防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可的含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分之防蚊藥劑。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。

疾管署同時籲請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，以利衛生單位及早採取防治工作。

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