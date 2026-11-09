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冷空氣發威最涼一天！明中部以北低溫下探15度 這日起回暖飆31度

中央社／ 台北9日電
明天是這波東北季風最涼冷的一天，中部以北、宜花地區平地低溫下探至攝氏15度。聯合報系資料照
明天是這波東北季風最涼冷的一天，中部以北、宜花地區平地低溫下探至攝氏15度。聯合報系資料照

氣象署今天表示，明天是這波東北季風最涼冷的一天，中部以北、宜花地區平地低溫下探至攝氏15度，白天高溫約20度；預估11日起氣溫逐漸回升，周末西半部高溫上看31度。

交通部中央氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，這波東北季風預計影響至11日，明天會是最涼冷的一天，中部以北、宜花地區平地低溫普遍約15至17度，局部地區可能會再低1、2度，南部約18至20度；高溫部分，桃園以北、宜蘭約20度，中南部約24、25度。

鄭傑仁表示，11日冷空氣減弱，桃園以北、宜花地區高溫回升至25度左右，新竹以南、台東地區約26至28度；低溫部分，中部以北約17至19度，其他地區約19至21度。

鄭傑仁指出，東北季風12日減弱，預估15日之前都是偏東風的環境，氣溫逐日緩升，西半部高溫約27至31度、東半部約25至29度，各地低溫約21至25度，感受相對舒適。

降雨方面，鄭傑仁說，明天、11日桃園以北、宜花地區易有局部短暫雨，但降雨較今天緩和；12日至16日轉偏東風至東南風，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，但雨勢逐日減少，天氣相對穩定。

鄭傑仁提到，目前觀察17日可能會有一波鋒面通過，接著18日、19日東北季風影響，但後期預測仍有不確定性，須再觀察。

鄭傑仁提醒，明天至12日基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島，13日花東沿海地區要留意長浪。

鄭傑仁提到，今年第31號颱風查帕卡目前仍是中颱強度，已是其強度巔峰，後續海溫不適合它再繼續發展；查帕卡今天移動速度稍微減緩，預計明天將會加速往東北方向移動，對台無影響；目前海面上暫無其他熱帶系統發展的跡象。

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