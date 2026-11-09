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8旬翁車禍致連枷胸 醫建議及早肋骨內固定手術

中央社／ 台中9日電

一名81歲老翁遭機車衝撞，導致多重外傷及肋骨斷8處以上的「連枷胸」。台中市澄清醫院中港院區今天表示，為減少患者肺炎及長期失能，甚至生命危險，及早進行肋骨內固定手術

澄清醫院中港院區胸腔外科主任杜承哲說明，患者在過馬路的時候遭機車衝撞，倒臥在地，身上到處都是擦傷，送醫檢查發現骨折都在身體左側，左側鎖骨和左側手臂的肱骨骨折，左側肋骨是斷了8處以上的連枷胸，送醫急診經醫師及時處置，狀況穩定，患者意識清醒後開始喊痛。

杜承哲表示，連枷胸是一種非常特殊的肋骨骨折情形，因為斷折位置多，而且連續3節肋骨都斷折2處以上，會造成一大塊胸壁不聽使喚，在呼吸的時候扯後腿，造成患者不只是嚴重疼痛，還會有容易進入呼吸衰竭的情況，後續可能的併發症也會增加，例如肺炎等危及生命的感染症。

杜承哲指出，尤其是多重外傷加上連枷胸，是目前國際上醫療證據高度建議要及早進行肋骨內固定手術的情況。因為醫療證據支持，健保也於3年前納入給付部分的骨板和螺釘。

杜承哲說，患者家屬決定選擇用微創達文西機械手臂的方式，來進行肋骨內固定，以鈦金屬骨板固定在斷裂處的下方。骨科也順利完成肱骨和鎖骨的骨折復位和內固定。患者因為年齡較大，有一些慢性病，在術後也先轉入加護病房觀察和治療，數日後呼吸訓練成功，拔管回到病房，體力和活動範圍都一天比一天進步，最後順利出院。

車禍 手術 骨折 肺炎

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