台鐵明起發車前5分鐘也能購票 發車前30分鐘可線上換票

為滿足旅客多元旅運需求，台鐵明天起官網及台鐵e訂通APP預定車票時間，自開車前30分鐘放寬至開車前5分鐘，同時線上換票期限，也從原先的發車前1小時開寬至發車前30分鐘。

台鐵繼去年推出台鐵e訂通APP「線上換票」及「一機多票」服務後，明天起將放寬「線上購票、換票期限」及「一機多票取票限制」，提供旅客更具彈性的行程安排與更便利的乘車體驗。

台鐵說明，明天起旅客於入口網（官網）、台鐵e訂通APP線上購票，由乘車當日可預訂開車前30分鐘以上車票，放寬至開車前5分鐘；線上換票期限，由原發車前1小時，放寬至發車前30分鐘，讓旅客在行程調整或臨時安排時，能有更充裕、彈性的處理空間。

台鐵進一步指出，此次APP更新同步放寬「一機多票」取票功能，旅客可於同一部手機儲存及管理多張行動票證，提升親子及親友同行的便利性。調整後將不再限制取票票種，旅客可依實際同行需求，協助同行者管理全票、半票等不同票種，減少多人同行時分別操作手機的困擾。

台鐵表示，未來台鐵將持續精進票務數位服務，開發更多符合旅客需求的創新功能，提升旅運便利性與乘車舒適度，打造更友善、人性化的公共運輸環境，陪伴每位旅客安心出行。