1桶暴漲到1200元…沙拉油爆缺貨危機 經濟部頒獎時安撫企業

「如果身旁有企業、小吃攤需要油，請不吝跟經濟部說！」經濟部長龔明鑫9日出席中小企業系列頒獎典禮，雖先宣傳政府將協助中小企業數位與淨零轉型，但致詞結束前話鋒一轉，喊話企業若有缺油都可跟政府反映，現已透過業者增產、增加進口與強化媒合等方式，逐漸補齊缺口。

一桶沙拉油1200元

經濟部長龔明鑫9日出席「2026年小巨人獎、新創事業獎、中小企業創新研究獎暨女性創業菁英獎聯合頒獎典禮」。由於年中的中聯油事件，近來我國沙拉油短缺的危機擴大，一桶從7百元上漲到1100到1200元，還不一定有貨。

龔明鑫致詞時表示，經濟部已協調大統益、長輝及台糖等業者增產，每月合計增加4400噸沙拉油供應量，也會持續關注台糖增產進度。

擴大國外進口

另外，行政院公告自10月1日起將沙拉油進口關稅由5%調降至免稅，為期6個月。經濟部並已協調油品進口商第4季擴大進口5000噸，包含10月已進口1100噸、11月將進口2000噸及12月將進口1900噸。截至10月底，已累計媒合餐飲、罐頭、糕餅餡料及校園團膳等89家業者，供應1842噸沙拉油。

他也跟在場許多中小企業喊話，若身旁有企業需要油，都可以跟經濟部產發署撥打專線0800-280-280，市場與商圈則可透過自治會跟經濟部聯繫。

中聯停工影響大

中聯公司因7月初爆發苯駢芘超標的毒油事件，遭到衛福部重罰1.65億元與勒令停工。但中聯在停工前，每日加工高達3000公噸黃豆、精煉6百公噸油品，每月產量約8300公噸，占比全國3分之1，因此停產後對我國沙拉油供應有不小影響。

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