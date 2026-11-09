快訊

黃仁勳出軌共諜？胡錫進指「非普通緋聞」：陸情報界從不專門用美人計

聽新聞
0:00 / 0:00

1桶暴漲到1200元…沙拉油爆缺貨危機 經濟部頒獎時安撫企業

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
經濟部長龔明鑫9日出席頒獎典禮時，特別喊話現場企業若有需要沙拉油，可不吝與經濟部反映。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
經濟部長龔明鑫9日出席頒獎典禮時，特別喊話現場企業若有需要沙拉油，可不吝與經濟部反映。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「如果身旁有企業、小吃攤需要油，請不吝跟經濟部說！」經濟部長龔明鑫9日出席中小企業系列頒獎典禮，雖先宣傳政府將協助中小企業數位與淨零轉型，但致詞結束前話鋒一轉，喊話企業若有缺油都可跟政府反映，現已透過業者增產、增加進口與強化媒合等方式，逐漸補齊缺口。

一桶沙拉油1200元

經濟部長龔明鑫9日出席「2026年小巨人獎、新創事業獎、中小企業創新研究獎暨女性創業菁英獎聯合頒獎典禮」。由於年中的中聯油事件，近來我國沙拉油短缺的危機擴大，一桶從7百元上漲到1100到1200元，還不一定有貨。

龔明鑫致詞時表示，經濟部已協調大統益、長輝及台糖等業者增產，每月合計增加4400噸沙拉油供應量，也會持續關注台糖增產進度。

擴大國外進口

另外，行政院公告自10月1日起將沙拉油進口關稅由5%調降至免稅，為期6個月。經濟部並已協調油品進口商第4季擴大進口5000噸，包含10月已進口1100噸、11月將進口2000噸及12月將進口1900噸。截至10月底，已累計媒合餐飲、罐頭、糕餅餡料及校園團膳等89家業者，供應1842噸沙拉油。

他也跟在場許多中小企業喊話，若身旁有企業需要油，都可以跟經濟部產發署撥打專線0800-280-280，市場與商圈則可透過自治會跟經濟部聯繫。

中聯停工影響大

中聯公司因7月初爆發苯駢芘超標的毒油事件，遭到衛福部重罰1.65億元與勒令停工。但中聯在停工前，每日加工高達3000公噸黃豆、精煉6百公噸油品，每月產量約8300公噸，占比全國3分之1，因此停產後對我國沙拉油供應有不小影響。

【更多精采內容，詳見

沙拉油 缺貨 經濟部 龔明鑫 中小企業 淨零

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

橄欖大豐收…西班牙橄欖油卻遭下令減供 強制調節措施引發業者反彈

經長在T台與名主持人吵架為買股票？經部：假的！這是詐騙

香繼光營收／10月年增11% 多品牌拚年底聚餐旺季業績

新台幣匯率33元受惠股

相關新聞

35歲上士突倒地、心跳驟停…同袍CPR搶命 三總植入新型去顫器防猝死

國軍沈姓上士今年9月11日在辦公室正準備參加軍務會議時，突然感到心跳加速、全身冒冷汗，原以為稍作休息就能緩解，不料走進主管辦公室後，竟當場失去意識、心跳停止。所幸同袍立即施行心肺復甦術（CPR），醫務所人員也迅速趕抵，使用自動體外心臟去顫器（AED）電擊搶救，成功從鬼門關前救回一命。

空拍看台灣／每日1200車次砂石車進出 高雄南星計畫驚見「陰陽海」

高雄小港南星計畫區成為建築廢棄土石方暫置場後，每天高達1200車次砂石車進出，龐大車流、噪音及空汙問題讓附近居民苦不堪言。如今又傳出海域汙染疑慮，有民眾拍下挖土機將土方推入海中的畫面，原本湛藍的海水竟出現大片黃褐色混濁水帶。本報空拍直擊，施工區外海宛如出現一大片「陰陽海」，引發地方對海洋生態的憂慮。

公衛治理承諾書共17縣市26參選人簽署 北市公衛師公會選出4大亮點

隨著2026縣市長選戰進入倒數階段，地方公共衛生治理成為全民關注焦點。台北市公衛師公會號召全國縣市長參選人簽署「2026地方公共衛生治理承諾書」，聚焦基層公衛、食品安全、校園健康、藥癮防治及社區環境五大核心健康議題。截至昨日已有來自全國17個縣市、26位跨黨派縣市長參選人響應簽署。

今晚防暴雨！氣象署發布大雨特報 這2區一路下到明天

交通部中央氣象署今天晚間發布大雨特報，東北季風影響，北海岸及台北山區防局部大雨發生

淡水藥師涉下藥…新北市藥師懲戒委員會祭最重懲戒 廢止執照及藥師證書

新北市淡水區昱承藥局負責人、藥師陳慶鴻涉嫌將鎮靜安眠藥物投入女員工水壺，導致女員工飲用後出現頭暈、意識模糊等症狀，引發社會譁然。新北市藥師懲戒委員會11月2日召開會議，認定陳男行為嚴重違反藥事人員專業形象及藥學倫理規範，決議祭出最重懲戒，併處廢止執業執照及藥師證書，讓陳男失去藥師執業資格。

運動傷害開刀就能重返賽場？醫揭膝韌帶重建關鍵 再斷裂率可降至4%

運動傷害後，開刀成功就能重返球場嗎？醫師提醒，手術只是治療的第一步，後續復健、肌力訓練及功能評估同樣重要。尤其足球、籃球等需要急停、跳躍及快速轉向的運動，容易造成膝關節前十字韌帶斷裂，若未充分恢復就急著上場，恐增加再次受傷風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。