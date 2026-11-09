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35歲上士突倒地、心跳驟停…同袍CPR搶命 三總植入新型去顫器防猝死

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
三總心臟內科主治醫師劉郁嵐表示，心律不整被稱為「隱形殺手」，發作前大多毫無徵兆。記者廖靜清／攝影
三總心臟內科主治醫師劉郁嵐表示，心律不整被稱為「隱形殺手」，發作前大多毫無徵兆。記者廖靜清／攝影

國軍沈姓上士今年9月11日在辦公室正準備參加軍務會議時，突然感到心跳加速、全身冒冷汗，原以為稍作休息就能緩解，不料走進主管辦公室後，竟當場失去意識、心跳停止。所幸同袍立即施行心肺復甦術（CPR），醫務所人員也迅速趕抵，使用自動體外心臟去顫器（AED）電擊搶救，成功從鬼門關前救回一命。

三軍總醫院檢查，確認有致命性心律不整風險，後續接受新型血管外植入式心臟去顫器（EV-ICD）治療，降低再次猝死的危險。沈上士回憶，「幸好主管和同仁及時發現，立即幫我CPR，醫務所也迅速到場使用AED，才讓我能重返工作崗位及生活軌道。」

三總心臟內科主治醫師劉郁嵐表示，致命性心律不整主要包括心室頻脈及心室顫動。前者是心室跳動過快，導致心臟無法有效充血、輸送血液；後者則是心臟電訊號混亂，使心室失去正常收縮功能。兩者都可能造成血壓驟降、腦部缺氧，甚至在短短數秒內失去意識、發生心跳停止。

劉郁嵐指出，冠狀動脈疾病、心肌梗塞病史、心臟衰竭、心肌病變、遺傳性心律不整，以及家族有不明原因昏厥或年輕猝死病史者，都是需要特別留意的高風險族群。若突然出現胸痛、胸悶、呼吸困難、心悸、頭暈或冒冷汗等症狀，應立即尋求醫療協助，切勿拖延。

劉郁嵐說，當有人突然心跳停止且沒有正常呼吸，即時的CPR加上AED，有可能使患者恢復心跳。CPR心肺復甦術應把握「叫、叫、壓、電」口訣，拍打患者肩膀並大聲呼喚觀察是否有意識、立即撥打119、施行CPR，並請旁人取得AED，依照語音指示操作。愈早施救，愈有機會挽回生命。

針對曾發生致命性心律不整的患者，植入式心臟去顫器可持續監測心律，必要時透過抗心搏過速節律刺激或電擊，終止危險心律不整。劉郁嵐說，傳統植入式去顫器須將導線經由靜脈置入心臟，新型EV-ICD則將導線放置於胸骨後方、心臟外側，主機埋設在左側胸壁，不必讓導線進入血管及心臟腔室，可減少與血管內導線相關的部分併發症風險。

另外，EV-ICD具備抗心搏過速節律刺激功能，部分心室頻脈可先透過低能量刺激終止，減少高能量電擊需求，必要時仍可自動電擊，也能提供短暫的心跳過慢支持功能。

三總成功完成國軍官兵首例新型「血管外心臟整流去顫器」植入手術，沈上士表示，考量健康及未來軍旅生涯，在醫師充分說明後，決定自費選擇新型去顫器。經歷這場生死關頭，更深刻體會平時急救訓練的重要，也希望提醒民眾，身體出現異常警訊千萬不要輕忽，及時求救與正確急救，都可能成為挽救生命的關鍵。

三軍總醫院移植醫學部主任柯宏彥示範新型EV-ICD植入手術，可透過內建電極導線24 小時不間斷監測患者心跳狀況。記者廖靜清／攝影
三軍總醫院移植醫學部主任柯宏彥示範新型EV-ICD植入手術，可透過內建電極導線24 小時不間斷監測患者心跳狀況。記者廖靜清／攝影

三軍總醫院成功導入最新醫療科技「血管外心臟整流去顫器」（EV-ICD），為高風險猝死患者患者提供更安全、全天候的防護。記者廖靜清／攝影
三軍總醫院成功導入最新醫療科技「血管外心臟整流去顫器」（EV-ICD），為高風險猝死患者患者提供更安全、全天候的防護。記者廖靜清／攝影

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