企業托育補助申請1133件 8家新設托兒設施

鼓勵企業成為勞工育兒神隊友，勞動部加碼企業托育補助，根據統計，今年共1133件申請案、較去年641件成長至近2倍，其中有8家為新設立的托育設施，較往年僅新設1、2家增加許多。

根據性別工作平等法規定，僱用100人以上雇主，應提供哺集乳室、托兒設施或適當措施；雇主提供育兒補貼、設置托兒設施等，都可向勞動部申請相關經費補助，勞動部今年也再投入新台幣1.4億元預算，加大補助力道。

勞動部今年推動雇主辦理哺（集）乳室、托兒設施或措施補助新制，設置員工哺集乳室最高補助新台幣2萬元，新興建托兒設施高補助500萬元，已設置者每年除設施設備外，也新增補助營運費、人事費等。

另外，若雇主提供每名員工育兒補貼，最高補助1萬元，並針對不同人數企業也不同補助比例，未滿100人企業，補助實支數70%等，並取消育兒補貼補助須以員工子女「送托托兒服務機構」為要件。

勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛告訴中央社記者，根據統計顯示，去年相關申請案共有641件、核定561件，最後總共補助新台幣370萬元。

而今年相關申請案則有1133件，目前已核定794件並補助1億654萬元，遠高於去年申請案，申請案也包含8家新設立的托育設施。

黃維琛說，今年放寬許多育兒設施或措施等補助條件，讓申請數量成長許多，像是育兒補貼部分，勞動部這次放寬到子女12歲以前發放都可以申請補助，原本有些企業只發到3歲，後續也一起加發到12歲等。

黃維琛表示，雖然今年申請時間已截止，但明年初將會再次開放申請，呼籲企業一起投入打造友善育兒職場，符合補助條件都可獲得相關補助。