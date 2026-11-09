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空拍看台灣／每日1200車次砂石車進出 高雄南星計畫驚見「陰陽海」

聯合報／ 記者 劉學聖陳筠青／高雄即時報導
高雄小港南星計畫區成為建築廢棄土石方暫置場後，如今又傳出海域汙染疑慮，空拍可見挖土機將土方推入海中的畫面，原本湛藍的海水出現大片黃褐色混濁水帶，形成一大片「陰陽海」，也引發海洋生態的憂慮。記者劉學聖／攝影
高雄小港南星計畫區成為建築廢棄土石方暫置場後，如今又傳出海域汙染疑慮，空拍可見挖土機將土方推入海中的畫面，原本湛藍的海水出現大片黃褐色混濁水帶，形成一大片「陰陽海」，也引發海洋生態的憂慮。記者劉學聖／攝影

高雄小港南星計畫區成為建築廢棄土石方暫置場後，每天高達1200車次砂石車進出，龐大車流、噪音及空汙問題讓附近居民苦不堪言。如今又傳出海域汙染疑慮，有民眾拍下挖土機將土方推入海中的畫面，原本湛藍的海水竟出現大片黃褐色混濁水帶。本報空拍直擊，施工區外海宛如出現一大片「陰陽海」，引發地方對海洋生態的憂慮。

空拍畫面顯示，南星計畫區廣大腹地幾乎被黃土覆蓋，園區內不時有滿載建築剩餘土石方的砂石車進出，將土方運往指定地點。北側海堤外原有防波堤已開出兩處缺口，正在興建的高雄港液化天然氣接收站建港工程外廓防波堤工區，砂石車排隊將土方倒入預先挖好的坑洞，再由怪手將土方推向海側，海浪拍打後，土石逐漸流入海中，周邊海水也呈現明顯黃褐色混濁帶，與外海湛藍海水形成強烈對比。

高雄市議員陳麗娜表示，近日有居民拍下挖土機將土石直接傾倒入海的畫面，引發地方疑慮。她質疑工程是否依法申請，是否符合環保規範及環評承諾，尤其居民根本無從得知究竟是哪個單位進行土方傾倒，也無法確認土方來源及品質。陳麗娜強調，「絕不容許拿陸地收土核准，當成向海裡填土的通行證」，要求主管機關提出完整施工紀錄、土方流向及海域水質監測數據，公開接受外界檢驗，釐清是否涉及違反環保規定，避免海洋生態受到影響。

對此，高雄港務分公司表示，中油公司正推動高雄港洲際液化天然氣接收站投資計畫，其中「外廓防波堤工程」預計施工至2030年，目前進行臨時施工碼頭前置填築，須先將海床填築至設計高程，再鋼板樁打設，並非未經規畫逕行傾倒土方，相關工程均依環評規範施工。針對收容的營建剩餘土石方，已依規定辦理土壤檢測及審查，進場時也透過車牌辨識、目視檢查、落地檢查及隨機抽驗土質，並以CCTV全程監控。

港務公司指出，施工期間依環境監測計畫定期辦理水質監測，並設置汙染防止膜及施工擋浪堤等設施，降低對鄰近海域水質及生態環境的影響，後續也將持續督促施工廠商落實土方品質管制及環保措施。

據了解，中油高雄港液化天然氣建港工程外廓防波堤工程決標金額289.6億元，施工期程為2025年至2030年，臨時施工碼頭預計填築土方約200萬立方公尺。如此龐大的工程量，土方來源、品質及施工過程如何監督，也成為地方關注焦點。

高雄小港南星計畫區成為建築廢棄土石方暫置場後，如今又傳出海域汙染疑慮，空拍可見挖土機將土方推入海中的畫面，原本湛藍的海水出現大片黃褐色混濁水帶，形成一大片「陰陽海」，也引發海洋生態的憂慮。記者劉學聖／攝影
高雄小港南星計畫區成為建築廢棄土石方暫置場後，如今又傳出海域汙染疑慮，空拍可見挖土機將土方推入海中的畫面，原本湛藍的海水出現大片黃褐色混濁水帶，形成一大片「陰陽海」，也引發海洋生態的憂慮。記者劉學聖／攝影

高雄小港南星計畫區成為建築廢棄土石方暫置場後，如今又傳出海域汙染疑慮，空拍可見挖土機將土方推入海中的畫面，原本湛藍的海水出現大片黃褐色混濁水帶，形成一大片「陰陽海」，也引發海洋生態的憂慮。記者劉學聖／攝影
高雄小港南星計畫區成為建築廢棄土石方暫置場後，如今又傳出海域汙染疑慮，空拍可見挖土機將土方推入海中的畫面，原本湛藍的海水出現大片黃褐色混濁水帶，形成一大片「陰陽海」，也引發海洋生態的憂慮。記者劉學聖／攝影

高雄大林蒲社區長期飽受石化產業影響，現在又面臨南星計畫每天高達1200車次砂石車進出，龐大車流、噪音及汙污問題讓附近居民苦不堪言。記者劉學聖／攝影
高雄大林蒲社區長期飽受石化產業影響，現在又面臨南星計畫每天高達1200車次砂石車進出，龐大車流、噪音及汙污問題讓附近居民苦不堪言。記者劉學聖／攝影

高雄小港南星計畫區成為建築廢棄土石方暫置場，每天有高達1200車次砂石車夾帶大量粉塵進出，龐大車流、噪音及空汙問題讓附近居民苦不堪言。記者劉學聖／攝影
高雄小港南星計畫區成為建築廢棄土石方暫置場，每天有高達1200車次砂石車夾帶大量粉塵進出，龐大車流、噪音及空汙問題讓附近居民苦不堪言。記者劉學聖／攝影

高雄小港南星計畫區成為建築廢棄土石方暫置場後，如今又傳出海域汙染疑慮，空拍可見挖土機將土方推入海中的畫面，原本湛藍的海水出現大片黃褐色混濁水帶，形成一大片「陰陽海」，也引發海洋生態的憂慮。記者劉學聖／攝影
高雄小港南星計畫區成為建築廢棄土石方暫置場後，如今又傳出海域汙染疑慮，空拍可見挖土機將土方推入海中的畫面，原本湛藍的海水出現大片黃褐色混濁水帶，形成一大片「陰陽海」，也引發海洋生態的憂慮。記者劉學聖／攝影

高雄小港南星計畫區成為建築廢棄土石方暫置場後，如今又傳出海域汙染疑慮，空拍可見挖土機將土方推入海中的畫面，原本湛藍的海水出現大片黃褐色混濁水帶，形成一大片「陰陽海」，也引發海洋生態的憂慮。記者劉學聖／攝影
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