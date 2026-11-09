員林婚宴會館爆食物中毒 衛生局採驗疑沙門氏菌

這個鍵一定每個人都有誤按過，而且有可能還讓你玩遊戲因此吃敗仗！微軟（Microsoft）正替Windows 11加入一個新的選項，讓用戶「不小心」連按5次Shift鍵、觸發「黏滯鍵（Sticky Keys）」提示視窗時，可以直接勾選「不要再透過此快捷鍵開啟黏滯鍵」，「篩選鍵（Filter Keys）」提示也會獲得類似功能，解決了自1995年以來的31年惱人功能。

2026-11-09 14:59