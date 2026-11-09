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員林婚宴會館爆食物中毒 衛生局採驗疑沙門氏菌

中央社／ 彰化9日電

彰化員林市1間婚宴會館發生食物中毒意外，30多名民眾用餐後出現腹瀉、發燒，婚宴會館暫停營業；彰化縣衛生局今天指出，餐點送驗後，發現雞蛋有問題，可能是沙門氏菌中毒。

員林市1間知名餐宴會館日前發生食物中毒意外，有民眾前往會館參加婚宴用餐，返家後陸續有30多名民眾出現發燒、腹瀉及全身無力等症狀，彰化縣衛生局獲報立即派員前往婚宴會館稽查，同時要求暫停營業。

彰化縣衛生局今天說明，除對會館廚師、員工進行採檢外，也針對食材、環境等採樣，業者11月4日暫停營業後經清潔消毒，衛生局6日同意業者復工。

衛生局表示，初步研判可能是沙門氏菌中毒，有問題的食材可能是雞蛋，不過詳細原因仍待完整檢驗結果出爐，才能確認。

中毒 衛生局 食物中毒

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