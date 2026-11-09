為恭醫院擴大AI智慧醫療應用 爭取急重症黃金救援時間

苗栗縣為恭紀念醫院結合衛福部健康台灣深耕計畫，擴大推動智慧醫療，導入腦出血及腦中線偏移AI影像輔助偵測系統，協助醫療團隊及早辨識異常、掌握急重症黃金救援時間。

急診面對腦出血等急性病症，快速辨識影像異常並即時通知相關醫療團隊，是掌握治療時機的重要環節。為恭醫院今天發布新聞稿表示，醫院導入的AI影像輔助系統，可於病人完成無顯影劑頭部電腦斷層（CT）檢查後，快速分析影像，協助辨識疑似腦出血及腦中線偏移等異常情形，並將分析結果回傳院內醫療影像系統（PACS系統），標示疑似異常切片，提供醫師判讀參考。

除影像分析外，醫院也完成AI異常結果通知介接。當系統偵測到疑似異常時，可透過院內資訊系統通知相關醫師，協助開單醫師及放射科醫師掌握資訊，讓AI不僅輔助影像判讀，也能串聯臨床資訊流程，協助醫療團隊及早評估病情、安排後續處置與專科會診。

為恭醫院院長李文源表示，系統導入後的臨床觀察顯示，急性出血性腦中風病人從完成CT檢查到啟動神經科會診的流程時間較導入前縮短，有助於改善急重症處置流程。不過，他強調，AI定位是協助醫療團隊快速掌握可能的異常影像，而非取代醫師判斷，最終仍由醫師依病人臨床症狀、影像及相關檢查結果進行專業判讀與醫療決策。

為恭醫院表示，院內自113年導入骨齡AI輔助診斷系統，協助醫師進行兒童骨齡判讀與生長發育評估；114年起，透過「健康台灣深耕計畫」擴大AI應用，將技術延伸至腦部急重症影像輔助判讀，將持續以臨床需求為核心，逐步將AI導入不同醫療場域，促進科技與醫療專業相互結合，打造更即時、精準且安全的醫療服務。