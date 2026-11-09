台北2026世界郵展下周五登場 國內外珍稀郵集一次看

中華郵政將於11月20至25日於台北世界貿易中心展覽一館B、C區，舉辦「台北2026世界郵展」。中華郵政董事長王國材表示，中華郵政上一次舉辦舉辦世界郵展為2016年，盼藉由這次世界郵展，讓全世界看到台灣。

本屆郵展以「創新∞永續」為主題，展區包含「珍郵及故宮區」、「台灣及全球主題區」、「郵藝DIY區」及「中華郵政 130周年主題區」，匯集69個國家及地區的郵政、郵商及集郵人士，展出國內外各類珍貴郵集共2054框。

王國材致詞時表示，中華郵政創立於1896年，迄今已130周年，上次舉辦世界郵展為2016年，盼藉由這次世界郵展，讓全世界看到台灣。

王國材指出，「珍郵區」匯集多項中華郵政及各國珍貴典藏，包含1918年美國第一枚郵票，但當時印反了，所以飛機是上下顛倒的倒置的珍妮，另外還有上海版飛雁無面值郵票大全張、龍馬郵票大全張、日本首套郵票龍切手、阿根廷農夫與旭日郵票試模票、貼有普魯士首套郵票的電報等。

「台灣主題區」結合數位科技與創意互動，讓郵票圖像從平面走入生活，包含「島嶼基因」展區「山林導覽」與「步履生花」互動體驗，運用肢體感應及地面投影認識台灣特色動植物；「文化創意」展區的「AI變身！郵你登台北 101」，可挑選喜愛的臺灣景點與特色小物、拍照生成Q版個人合成郵票圖像，並下載留念。

喜愛運動的民眾可在「榮耀時刻」展區體驗 AR 棒球；對天文知識感興趣的民眾，能透過「郵票解密—八大行星展區」介紹影片及「我是太空人」ＡＲ互動體驗，探索行星知識，還可獲得專屬證書；「全球主題區」則展出來自全球各地材質印刷特殊及環境共生相關郵票，盡顯方寸之美。

王國材進一步表示，今年適逢中華郵政公司130周年，特別設置「中華郵政130周年主題區」，展區透過多媒體形象與業務成果展示，介紹郵務、集郵、物流、電商、儲匯及壽險等多元服務，並規畫未來郵件體驗。