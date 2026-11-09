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車站月台牆面剝落 高捷公司：啟動擴大檢查
高雄捷運橋頭糖廠站今天上午牆面剝落，部分掉落軌道，影響列車運行，高捷進行列車調度及軌道障礙物清除，22分鐘後恢復正常。高捷公司說，將啟動擴大檢查，全面巡視各車站。
高雄市捷運局透過新聞稿表示，今天上午8時42分，高雄捷運紅線R22A橋頭糖廠站發生月台端牆壁面剝落事件，部分剝落物掉落軌道，影響列車正常運行。
高雄捷運公司立即依標準作業程序啟動緊急應變機制，進行列車調度及軌道障礙物清除，並於上午9時4分恢復全線正常營運，事件處理歷時22分鐘。
捷運局表示，針對此次事件，已責成高雄捷運公司立即全面檢查事發區域及周邊牆面，主動清除潛在鬆動或附著力不足的壁面材料，並預防性架設防護網，防止類似情形再次發生。
捷運局指出，除要求高雄捷運公司儘速釐清此次事件原因，檢討相關維護及改善措施外，並將擴大辦理各車站建築物牆面安全檢查，針對各車站潛在風險區域建立列管清冊，辦理預防性修繕及補強作業，落實事前防範機制。
高雄捷運公司說明，此次事件可能涉及氣候環境，如熱脹冷縮或材質老化影響，後續啟動專案性擴大檢查作業，全面巡視各車站，尤以高架、平面段車站為優先，並針對恐剝落疑慮的區塊建立列管清冊，另排定預防性修繕與補強期程，落實事前防範機制。
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