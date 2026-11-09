快訊

黃仁勳認外遇！正宮低調背景曝光 姊弟戀41年遇女高管桃色陷阱

清大校長高為元遭爆任內退出2國際大學聯盟 清大回應了

宜蘭瓦斯車遭側撞瞬間起火！瓦斯桶噴飛滾落險引爆 4人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

雨天也要時髦!遠東百貨精選雨季單品一次購足

文／ 遠東百貨 提供

圖／遠東百貨 提供
圖／遠東百貨 提供

面對陰雨綿綿的濕冷天候，如何兼顧雨天防護與時尚造型，成為消費者換季購物的重要課題。遠東百貨掌握雨季穿搭需求，集結Burberry、Prada、Timberland、The North Face、AIGLE、TUMI等國際精品與機能品牌，精選防水風衣、時尚雨靴、機能配件與質感包款，提供消費者一站式雨天購物提案，無論日常通勤、商務出差或戶外活動，都能從容應對多變天氣。

精品風衣與機能外套，雨天也能穿出時髦態度

雨天穿搭不必犧牲時尚感！遠東百貨推薦以經典剪裁著稱的Burberry Gabardine風衣，展現英倫優雅氣質；Prada Re-Nylon再生尼龍防風外套則結合輕盈材質與俐落設計，打造摩登都會風格。偏好戶外機能的消費者，也可選擇The North Face防水防風透氣外套，兼顧日常通勤與戶外活動需求。

圖／遠東百貨 提供
圖／遠東百貨 提供

名牌雨靴與時尚配件，打造雨天完整防護

面對雨天積水與濕滑路面，一雙兼具機能與設計感的雨靴不可或缺。遠東百貨精選Burberry Marsh Stamp橡膠雨靴則以俐落短筒設計，成為都會穿搭亮點。此外，AIGLE經典長筒膠靴、Hunter切爾西橡膠短靴，以及MERRELL防水健行鞋，也提供不同通勤與戶外情境的選擇。搭配Prada Re-Nylon漁夫帽等配件，即使遇上陰雨天，也能維持俐落有型的穿搭風格。

圖／遠東百貨 提供
圖／遠東百貨 提供

精品包袋兼顧機能與質感，雨季通勤更從容

雨天出門，除了服裝與鞋履，包款的材質與收納機能同樣重要。遠東百貨推薦Goyard 、Longchamp 與 CHARLES & KEITH尼龍包款，展現精品包袋的經典魅力；針對商務通勤族，Dior Hit the Road後背包與TUMI Jarvis托特包，則提供兼具實用收納與時尚質感的選擇。選購雨季包款時，可優先留意防潑水材質、拉鍊封口與內部收納設計，並依照日常使用需求挑選適合的款式。

遠東百貨打造雨季時尚購物提案，一站選購質感與機能

從精品風衣、時尚雨靴到機能包款，遠東百貨以多元國際品牌與豐富選品，滿足不同生活情境的雨天穿搭需求。邀請消費者走進遠東百貨，挑選兼具時尚美感與實用機能的雨季必備單品，讓陰雨天也能展現自信從容的個人風格！

了解更多
★文章全文詳：https://www.feds.com.tw/tw/FashionFocus/Detail/1527
★遠百FB：https://www.facebook.com/feds.taiwan/
★遠百LINE好友：https://maac.io/8f3SL

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

55歲男肺炎惡化險住加護病房 醫：中壯年更要注意 3類肺鏈菌須警戒

一名55歲、有氣喘病史的男性，因輕微發燒、咳嗽就醫，原以為只是一般感冒，沒想到確診肺炎，服用抗生素5天後病情不但未改善，反而出現喘促、疲倦等症狀，緊急送醫後一度險些入住加護病房。醫師提醒，肺炎鏈球菌感染可能引發敗血症、腦膜炎等嚴重併發症，即使是中壯年族群，只要患有慢性疾病，同樣不能輕忽。

Shift鍵連按5次Shift害死無數玩家！微軟31年終更新1功能 竟與彈珠台有關

這個鍵一定每個人都有誤按過，而且有可能還讓你玩遊戲因此吃敗仗！微軟（Microsoft）正替Windows 11加入一個新的選項，讓用戶「不小心」連按5次Shift鍵、觸發「黏滯鍵（Sticky Keys）」提示視窗時，可以直接勾選「不要再透過此快捷鍵開啟黏滯鍵」，「篩選鍵（Filter Keys）」提示也會獲得類似功能，解決了自1995年以來的31年惱人功能。

漏尿不是老化只能忍受！婦人擺脫失禁陰霾 醫師籲尋求專科評估

新竹一名67歲婦人原本個性開朗、愛笑，卻因長期漏尿，近一年症狀加劇，只要大笑、咳嗽或腹部用力就會漏尿，讓她逐漸不敢開懷大笑，甚至被朋友懷疑罹患憂鬱症，生活與社交也大受影響。經中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科診斷為應力性尿失禁，接受尿道填充劑注射治療，手術僅20分鐘、住院1天，術後終於重拾笑容，開心直呼：「我現在可以放心地大笑了！」

最大震度4級！雲林古坑12:21規模4.2地震 10縣市有感

中央氣象署發布第79號顯著有感地震報告，雲林縣古坑鄉今中午12時21分發生規模4.2地震，地震深度11公里，屬於極淺層地震，最大震度4級。

台北2026世界郵展下周五登場 國內外珍稀郵集一次看

中華郵政將於11月20至25日於台北世界貿易中心展覽一館B、C區，舉辦「台北2026世界郵展」。中華郵政董事長王國材表示，中華郵政上一次舉辦舉辦世界郵展為2016年，盼藉由這次世界郵展，讓全世界看到台灣。

雨天也要時髦!遠東百貨精選雨季單品一次購足

面對陰雨綿綿的濕冷天候，如何兼顧雨天防護與時尚造型，成為消費者換季購物的重要課題。遠東百貨掌握雨季穿搭需求，集結Burberry、Prada、Timberland、The North Face、AIGLE、TUMI等國際精品與機能品牌，精選防水風衣、時尚雨靴、機能配件與質感包款，提供消費者一站式雨天購物提案，無論日常通勤、商務出差或戶外活動，都能從容應對多變天氣。 精品風衣與機能外套，雨天也能穿出時髦態度 雨天穿搭不必犧牲時尚感！遠東百貨推薦以經典剪裁著稱的Burberry Gabardine風衣，展現英倫優雅氣質；Prada Re-Nylon再生尼龍防風外套則結合輕盈材質與俐落設計，打造摩登都會風格。偏好戶外機能的消費者，也可選擇The North Face防水防風透氣外套，兼顧日常通勤與戶外活動需求。 名牌雨靴與時尚配件，打造雨天完整防護 面對雨天積水與濕滑路面，一雙兼具機能與設計感的雨靴不可或缺。遠東百貨精選Burberry Marsh Stamp橡膠雨靴則以俐落短筒設計，成為都會穿搭亮點。此外，AIGLE經典長筒膠靴、Hunter切爾西橡膠短靴，以及MERRELL防

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。