雨天也要時髦!遠東百貨精選雨季單品一次購足

圖／遠東百貨 提供

面對陰雨綿綿的濕冷天候，如何兼顧雨天防護與時尚造型，成為消費者換季購物的重要課題。遠東百貨掌握雨季穿搭需求，集結Burberry、Prada、Timberland、The North Face、AIGLE、TUMI等國際精品與機能品牌，精選防水風衣、時尚雨靴、機能配件與質感包款，提供消費者一站式雨天購物提案，無論日常通勤、商務出差或戶外活動，都能從容應對多變天氣。

精品風衣與機能外套，雨天也能穿出時髦態度

雨天穿搭不必犧牲時尚感！遠東百貨推薦以經典剪裁著稱的Burberry Gabardine風衣，展現英倫優雅氣質；Prada Re-Nylon再生尼龍防風外套則結合輕盈材質與俐落設計，打造摩登都會風格。偏好戶外機能的消費者，也可選擇The North Face防水防風透氣外套，兼顧日常通勤與戶外活動需求。

圖／遠東百貨 提供

名牌雨靴與時尚配件，打造雨天完整防護

面對雨天積水與濕滑路面，一雙兼具機能與設計感的雨靴不可或缺。遠東百貨精選Burberry Marsh Stamp橡膠雨靴則以俐落短筒設計，成為都會穿搭亮點。此外，AIGLE經典長筒膠靴、Hunter切爾西橡膠短靴，以及MERRELL防水健行鞋，也提供不同通勤與戶外情境的選擇。搭配Prada Re-Nylon漁夫帽等配件，即使遇上陰雨天，也能維持俐落有型的穿搭風格。

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精品包袋兼顧機能與質感，雨季通勤更從容

雨天出門，除了服裝與鞋履，包款的材質與收納機能同樣重要。遠東百貨推薦Goyard 、Longchamp 與 CHARLES & KEITH尼龍包款，展現精品包袋的經典魅力；針對商務通勤族，Dior Hit the Road後背包與TUMI Jarvis托特包，則提供兼具實用收納與時尚質感的選擇。選購雨季包款時，可優先留意防潑水材質、拉鍊封口與內部收納設計，並依照日常使用需求挑選適合的款式。

遠東百貨打造雨季時尚購物提案，一站選購質感與機能

從精品風衣、時尚雨靴到機能包款，遠東百貨以多元國際品牌與豐富選品，滿足不同生活情境的雨天穿搭需求。邀請消費者走進遠東百貨，挑選兼具時尚美感與實用機能的雨季必備單品，讓陰雨天也能展現自信從容的個人風格！

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