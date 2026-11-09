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55歲男肺炎惡化險住加護病房 醫：中壯年更要注意 3類肺鏈菌須警戒

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
隨著10月1日健康幣上路、成人肺鏈公費疫苗升級，醫師提醒，將肺炎鏈球菌預防納入秋冬防護。聯合報系資料照
隨著10月1日健康幣上路、成人肺鏈公費疫苗升級，醫師提醒，將肺炎鏈球菌預防納入秋冬防護。聯合報系資料照

一名55歲、有氣喘病史的男性，因輕微發燒、咳嗽就醫，原以為只是一般感冒，沒想到確診肺炎，服用抗生素5天後病情不但未改善，反而出現喘促、疲倦等症狀，緊急送醫後一度險些入住加護病房。醫師提醒，肺炎鏈球菌感染可能引發敗血症、腦膜炎等嚴重併發症，即使是中壯年族群，只要患有慢性疾病，同樣不能輕忽。

肺炎長年位居國人十大死因第三名，其中肺炎鏈球菌是重要致病菌之一。根據疾管署監測資料，近年國內侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）的流行血清型出現變化，尤其15A、23A及35B等新興型別，因致死風險受到關注，提醒民眾應重視疫苗預防。

成大醫院家庭醫學部教授吳至行表示，今年民眾接種疫苗的意願明顯提升，與近年防疫觀念普及、疫苗安全性資訊累積、政府推動健康台灣政策，以及醫療院所深入社區宣導有關。加上秋季呼吸道疫情升溫，促使部分民眾提早接種流感、新冠及肺炎鏈球菌等疫苗。

「不要用年齡來判斷健康狀況。」 吳至行強調，疾病風險不只取決於年紀，更與慢性疾病、家族史及整體健康狀況有關。即使年紀不大，若有潛在疾病或免疫功能較弱，仍可能面臨感染重症威脅，不應只等政府提供公費疫苗才考慮接種。

隨著肺炎鏈球菌流行型別改變，疫苗防護策略也須與時俱進。吳至行指出，目前成人肺炎鏈球菌疫苗包括20價及21價結合型疫苗，涵蓋的血清型有所不同。依國內監測資料推估，21價疫苗涵蓋45至64歲成人約84%的侵襲性肺炎鏈球菌感染症致病血清型。

台大醫院北護分院家庭醫學科醫師曹玉婷表示，台灣約四分之一的社區型肺炎與肺炎鏈球菌有關，感染高峰集中在冬季至早春，與流感等呼吸道病毒流行季節重疊。肺炎鏈球菌感染初期可能出現類似感冒的症狀，一旦細菌侵入血液或腦膜，可能引發菌血症、敗血症及腦膜炎，嚴重者即使存活，也可能留下聽力或認知功能受損等後遺症。

曹玉婷提醒，除了高齡長者，糖尿病、慢性心肺疾病、腎功能不全、免疫功能低下，以及吸菸、重度飲酒者，都是需要特別注意的高風險族群。研究顯示，高風險成人一旦罹患侵襲性肺炎鏈球菌感染症，死亡風險約為一般風險成人的2.3倍。

台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國指出，預防肺炎不能只靠疫苗，平時也應戒菸、規律運動、均衡飲食，並維持良好衛生習慣。民眾若出現持續發燒、咳嗽惡化、呼吸急促等症狀，應及早就醫，避免錯失治療時機。

肺炎 加護病房 氣喘

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