漏尿不是老化只能忍受！婦人擺脫失禁陰霾 醫師籲尋求專科評估

新竹一名67歲婦人原本個性開朗、愛笑，卻因長期漏尿，近一年症狀加劇，只要大笑、咳嗽或腹部用力就會漏尿，讓她逐漸不敢開懷大笑，甚至被朋友懷疑罹患憂鬱症，生活與社交也大受影響。經中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科診斷為應力性尿失禁，接受尿道填充劑注射治療，手術僅20分鐘、住院1天，術後終於重拾笑容，開心直呼：「我現在可以放心地大笑了！」

泌尿科醫師蔡正晏表示，應力性尿失禁是女性常見的泌尿系統問題之一，典型表現是在咳嗽、打噴嚏、大笑、跑跳、運動或搬重物等腹壓突然增加時發生漏尿。正常情況下，尿道本身的閉合功能以及周圍骨盆底組織的支撐，可以協助維持尿液控制。但隨著年齡、生產經歷、骨盆底組織鬆弛等因素影響，當尿道支撐或閉合能力不足時，腹壓增加便可能造成尿液不自主漏出。

部分患者因為覺得漏尿難以啟齒，或認為「年紀大了本來就會這樣」，長期使用護墊自行因應。然而當患者開始因為擔心漏尿而不敢大笑、不敢運動、減少外出甚至迴避社交活動時，尿失禁影響的已經不只是身體，也包括自信與生活品質。

蔡正晏指出，Bulkamid尿道填充劑是治療女性應力性尿失禁的方式之一，透過內視鏡在尿道壁注射具生物相容性的水凝膠，增加尿道閉合力，降低咳嗽、大笑或運動時漏尿的機會。不同於傳統吊帶手術，不需置入人工網膜或大範圍切開組織，治療約20分鐘，傷口小、術後疼痛及出血風險較低，也較快恢復日常活動。

不過，此療法並非適合所有患者，醫師須依漏尿型態、嚴重程度及尿道功能評估，部分患者可能需要追加注射，以改善症狀。

蔡正晏提醒，尿失禁不是老化後只能默默接受的問題，漏尿不一定要忍耐，更不應該讓它限制原本喜歡的生活。如果已經因為害怕漏尿而不敢運動、不敢出門，甚至連開懷大笑都需要有所顧忌，建議接受泌尿專科評估，找出適合自己的治療方式。