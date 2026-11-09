快訊

園區有了人卻沒留下 中興新村發展最難解的是生活

不用刻意運動！每天1分鐘「腹肉按摩法」她腰圍兩周減7公分

俄國獨立媒體宣告停刊！與政治抗衡的33年歲月見證

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林古坑4.2規模地震 最大震度嘉義番路4級

聯合新聞網／ 台北訊
11/09-12:21雲林縣古坑鄉發生規模4.2有感地震
11/09-12:21雲林縣古坑鄉發生規模4.2有感地震

2026年11月9日中午12時21分，雲林古坑鄉發生一起規模4.2的有感地震。此次地震震源深度約11公里，屬於極淺層地震，震央位於雲林縣政府東南東方約23.2公里處。地震引起周邊多區有感搖晃，最大震度達4級，屬中震範圍。

最大震度4級地區:嘉義

嘉義縣番路地區最大震度達4級，有明顯的房屋搖動和傢俱移動。此等震度下，民眾會有較強的恐懼感，睡眠中者幾乎皆會醒來。建議該區居民加強居家耐震設施，避免傢俱倒塌造成傷害，並留意可能的餘震發生。

最大震度3級地區:雲林縣、嘉義市

雲林縣及嘉義市部分地區感受到3級搖晃，稱為弱震，多數人明顯感覺到搖晃，房屋與懸掛物會輕微晃動。駕駛靜止車輛時能明顯感覺搖晃。建議民眾注意居家安全，檢查門窗和家具穩固度，確保防震措施齊備。

最大震度2級地區:南投縣、台南市、彰化縣

南投縣、台南市及彰化縣部分區域感受輕微搖晃，多數人能感受到震動，懸掛物會有輕微搖晃，靜止車輛稍有晃動。民眾可持續關注中央氣象署發布的地震報告，並注意居家安全。

最大震度1級地區:高雄市、台中市、花蓮縣、澎湖縣

高雄市、台中市、花蓮縣及澎湖縣感受到微震，僅有靜止且注意力集中的民眾能感知到細微搖晃。此等情況下，通常無需特殊防範措施，但仍可隨時做好防震準備。

提醒民眾在地震發生時，室內應保持鎮定，採取趴下、掩護、穩住等防震動作，遠離窗戶與大型家具，避免受傷。地震過後應檢查瓦斯、水電等管線是否安全，確保環境安全後方可恢復日常活動。此外，請保持警覺，留意餘震可能帶來的影響。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

嘉義 古坑 雲林 地震

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄近海地震規模2.7 台南震度1級有感

日本中部5.7地震釀27傷！震央位南海海槽震源區 氣象廳回應

日本愛知規模5.7地震 氣象廳：與南海海槽地震關聯低

日本中部規模5.7地震無海嘯威脅 愛知縣疑兩人受傷

相關新聞

今晚到明晨最冷！全台降溫有感 中部以北宜蘭低溫15度、其他地區17度

中央氣象署預報員葉致均上午指出，今起到周三受東北季風影響，這波冷空氣比較強，北東濕涼、中南部早晚涼，沿海風浪大。今晚到明晨是這波冷空氣最強的時候，中部以北及宜蘭低溫只有15、16度，其他地區約17到19度。

最大震度4級！雲林古坑12:21規模4.2地震 10縣市有感

中央氣象署發布第79號顯著有感地震報告，雲林縣古坑鄉今中午12時21分發生規模4.2地震，地震深度11公里，屬於極淺層地震，最大震度4級。

搭高鐵自由座被討回座位！女乘客理由前後不一 他拒絕：離座就放棄

高鐵自由座爆發離席讓位爭議，女乘客稱去充電後改口如廁，列車長與保全協調未果；高鐵規定未明訂離座即放棄，事件引發網友論戰。

每3名準媽媽就有1人超過34歲 勿忘產前遺傳診斷最高補助1.05萬元

國人晚婚、晚育趨勢日益普遍，高齡懷孕的健康風險也受到關注。資料統計，國內每3名準媽媽就有1人超過34歲，隨著懷孕年齡增加，胎兒染色體異常及孕期併發症風險也隨之提高。美國統計，40歲以上孕婦生下唐氏症寶寶的風險，是25至29歲孕婦的11.5倍。衛福部國健署提醒，建議善用產前遺傳診斷及遺傳諮詢，符合資格者最高可獲1萬500元補助。

秋冬心肌梗塞風險爆升！高血脂族群擅停藥恐失心血管保護

「有些高血脂病患看完門診後就消失了，不用藥，下次來就出現在急診室。」秋冬是心肌梗塞、中風好發時節，新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風觀察，有些病患因用藥輕微不適，或受網路假訊息干擾而擅自停用史他汀類（Statins，簡稱他汀）等降血脂藥物，甚至中斷回診，再度就醫時往往已是急性心肌梗塞發作，甚至面臨生命危險。

吃隔夜菜小心腸胃炎、食物中毒？不浪費是美德 但醫點名3大飲食陷阱

一對年約70歲夫妻，習慣中午外食，將吃不完的自助餐菜餚帶回家當晚餐，雖然是「不浪費食物」的美德，醫師提醒，如果沒有妥善保存，可能滋生細菌及累積亞硝酸鹽，甚至產生無法以加熱完全去除的毒素，引發腸胃炎或食物中毒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。