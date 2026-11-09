雲林古坑4.2規模地震 最大震度嘉義番路4級

2026年11月9日中午12時21分，雲林縣古坑鄉發生一起規模4.2的有感地震。此次地震震源深度約11公里，屬於極淺層地震，震央位於雲林縣政府東南東方約23.2公里處。地震引起周邊多區有感搖晃，最大震度達4級，屬中震範圍。

最大震度4級地區:嘉義縣

嘉義縣番路地區最大震度達4級，有明顯的房屋搖動和傢俱移動。此等震度下，民眾會有較強的恐懼感，睡眠中者幾乎皆會醒來。建議該區居民加強居家耐震設施，避免傢俱倒塌造成傷害，並留意可能的餘震發生。

最大震度3級地區:雲林縣、嘉義市

雲林縣及嘉義市部分地區感受到3級搖晃，稱為弱震，多數人明顯感覺到搖晃，房屋與懸掛物會輕微晃動。駕駛靜止車輛時能明顯感覺搖晃。建議民眾注意居家安全，檢查門窗和家具穩固度，確保防震措施齊備。

最大震度2級地區:南投縣、台南市、彰化縣

南投縣、台南市及彰化縣部分區域感受輕微搖晃，多數人能感受到震動，懸掛物會有輕微搖晃，靜止車輛稍有晃動。民眾可持續關注中央氣象署發布的地震報告，並注意居家安全。

最大震度1級地區:高雄市、台中市、花蓮縣、澎湖縣

高雄市、台中市、花蓮縣及澎湖縣感受到微震，僅有靜止且注意力集中的民眾能感知到細微搖晃。此等情況下，通常無需特殊防範措施，但仍可隨時做好防震準備。

提醒民眾在地震發生時，室內應保持鎮定，採取趴下、掩護、穩住等防震動作，遠離窗戶與大型家具，避免受傷。地震過後應檢查瓦斯、水電等管線是否安全，確保環境安全後方可恢復日常活動。此外，請保持警覺，留意餘震可能帶來的影響。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）