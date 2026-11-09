台澳荷共製8國藝術家跨島共創 「One Ocean」衛武營首演叩問氣候變遷

「我希望觀眾看完後，思考的問題不再只局限於台灣，而是我們身為海洋文化的一分子，要如何參與國際對話。」台澳荷三國共製、集結八國藝術家跨島共創的「One Ocean」，將於後天(11日)晚間於高雄衛武營國家藝術文化中心戲劇院舉行亞太首演，製作人陳玟臻在演前寫下對觀眾的期待。

小島大歌（Small Island Big Song）全新製作「One Ocean」，由台灣、澳洲、荷蘭三國共製，邀集八國藝術家共同創作，結合小島大歌共同創辦人Tim Cole與陳玟臻走訪18個島國拍攝的田野影像及自然聲響。以現場音樂、舞蹈與影像，呈現不同島嶼面對氣候變遷的生命故事。

「One Ocean」邀請曾擔任雪梨奧運開幕式共同藝術總監的澳洲劇場導演 Nigel Jamieson 擔任共同創意總監，王孟超操刀以航海意象打造舞台。「One Ocean」2025年荷蘭藝術節世界首演，獲澳洲「2026亞太藝術獎」影響力獎。

「One Ocean」集結台灣阿美族、布農族金曲音樂人阿布絲（Abus）、迪士尼動畫《海洋奇緣》（Moana）原聲帶主唱之一Olivia Foa'i，以及來自馬達加斯加、巴布亞紐幾內亞、薩摩亞、模里西斯等地的音樂家與舞者。藝術家透過各自的母語、傳統音樂與當代創作，分享珊瑚礁、風暴、消逝家園及文化傳承的故事，探討人類如何與持續變動的海洋共存。

陳玟臻表示，過去小島大歌以田野採集、音樂合創及演唱會為主要形式，觀眾即使聽不懂藝術家的母語，仍能感受音樂但藝術家背後的生命故事，往往需要透過訪談或工作坊才能深入認識。因此「One Ocean」特別加入劇場導演、編舞家及視覺、聲音設計團隊，讓每位藝術家的生命經驗成為故事線，發展出具有完整敘事的音樂劇場作品。

2025年2月，六位主要藝術家首次於峇里島共同生活、創作十多天，透過音樂交流與工作坊，逐漸發展出作品的故事。參與演出的阿布絲分享，起初曾擔心自己無法融入跨國合創，沒想到在排練過程中，「大家的聲音很自然地找到彼此的位置，那種默契讓我很震撼。有時候我們使用不同語言，意思及語調卻很相近，音樂裡的情感也不一定需要翻譯。」這次合作也讓她重新思考自己的文化身分，以及傳統音樂在當代創作中的意義。

「One Ocean」關注氣候變遷對島國的衝擊，也傳達藝術家對文化延續與未來的希望。陳玟臻分享，模里西斯音樂家Emlyn Marimutu曾在討論氣候議題時提出：「Let's talk about HOPE（讓我們來談談希望。）」。衛武營將成為「One Ocean」亞太巡演首站，從台灣啟程，展開後續世界巡演。