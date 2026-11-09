綠色和平：宜蘭近海疑似拖網漁船違規 籲強化漁業管理

綠色和平今天表示，在宜蘭近海及龜山島周邊調查約1個月，發現多達12艘拖網漁船疑涉違規作業，且逾6成漁船未開啟自動辨識系統；籲宜蘭縣府提出具體改善方案，強化漁業管理。

根據農業部漁業署「拖網漁船禁漁區位置及有關限制事宜」規定，禁止拖網漁船於距岸3浬內拖曳網具作業或投網、揚網。違者處漁業人及漁業從業人新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰；情節重大者，得撤銷漁業人漁業證照、漁業從業人幹部船員執業證書或漁船船員手冊。

綠色和平今天發布新聞稿公布歷時1個月的調查，直擊宜蘭近海禁止拖網區多達12艘拖網漁船疑涉違規作業，其中，5艘在台灣本島距岸3浬內，另有7艘在龜山島周邊3浬內。

綠色和平透過無人機空拍疑似12艘違規拖網漁船從下網拖行，並揚網捕撈起至少500至600斤漁獲卸於甲板；而在大溪漁港觀察抽樣調查150艘出海漁船，高達95艘（63%）的拖網漁船，未依規定開啟「船舶自動辨識系統」（AIS），形同隱形船隻。

綠色和平引用漁業署資料，宜蘭縣沿岸漁業產值已從2012年的近8億元，下降至2025年的4億5857萬元，10多年來重挫近半；此外，宜蘭縣在依法禁拖網的「距岸3浬內」範圍，1年內累積的底拖網作業時間高達3萬1200小時，位居全台灣各縣市之冠。

綠色和平海洋專案主任黃昕彤指出，宜蘭是漁業大縣，漁業產值腰斬，首當其衝的就是廣大的守法漁民；海床是魚類繁殖的基地，底拖網在海底來回拖曳，對於棲地和幼魚造成嚴重破壞。

綠色和平呼籲，宜蘭應將非法漁業治理列為重要施政目標，儘速提出具體改善方案，全面強化漁業管理；另外，非法拖網問題已嚴重影響守法漁民的生存權益，應立即加強海上巡查、取締違規漁船，補上執法漏洞，避免讓守法漁民承受更多損失。