快訊

園區有了人卻沒留下 中興新村發展最難解的是生活

不用刻意運動！每天1分鐘「腹肉按摩法」她腰圍兩周減7公分

俄國獨立媒體宣告停刊！與政治抗衡的33年歲月見證

聽新聞
0:00 / 0:00

綠色和平：宜蘭近海疑似拖網漁船違規 籲強化漁業管理

中央社／ 台北9日電

綠色和平今天表示，在宜蘭近海及龜山島周邊調查約1個月，發現多達12艘拖網漁船疑涉違規作業，且逾6成漁船未開啟自動辨識系統；籲宜蘭縣府提出具體改善方案，強化漁業管理。

根據農業部漁業署「拖網漁船禁漁區位置及有關限制事宜」規定，禁止拖網漁船於距岸3浬內拖曳網具作業或投網、揚網。違者處漁業人及漁業從業人新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰；情節重大者，得撤銷漁業人漁業證照、漁業從業人幹部船員執業證書或漁船船員手冊。

綠色和平今天發布新聞稿公布歷時1個月的調查，直擊宜蘭近海禁止拖網區多達12艘拖網漁船疑涉違規作業，其中，5艘在台灣本島距岸3浬內，另有7艘在龜山島周邊3浬內。

綠色和平透過無人機空拍疑似12艘違規拖網漁船從下網拖行，並揚網捕撈起至少500至600斤漁獲卸於甲板；而在大溪漁港觀察抽樣調查150艘出海漁船，高達95艘（63%）的拖網漁船，未依規定開啟「船舶自動辨識系統」（AIS），形同隱形船隻。

綠色和平引用漁業署資料，宜蘭縣沿岸漁業產值已從2012年的近8億元，下降至2025年的4億5857萬元，10多年來重挫近半；此外，宜蘭縣在依法禁拖網的「距岸3浬內」範圍，1年內累積的底拖網作業時間高達3萬1200小時，位居全台灣各縣市之冠。

綠色和平海洋專案主任黃昕彤指出，宜蘭是漁業大縣，漁業產值腰斬，首當其衝的就是廣大的守法漁民；海床是魚類繁殖的基地，底拖網在海底來回拖曳，對於棲地和幼魚造成嚴重破壞。

綠色和平呼籲，宜蘭應將非法漁業治理列為重要施政目標，儘速提出具體改善方案，全面強化漁業管理；另外，非法拖網問題已嚴重影響守法漁民的生存權益，應立即加強海上巡查、取締違規漁船，補上執法漏洞，避免讓守法漁民承受更多損失。

宜蘭 漁船 龜山島

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

全球最大海龜現蹤高雄 瀕危「革龜」誤闖漁民網具野放成功

養殖漁業放養申報擬採義務制 未報或不實無補助最快116年上路

遭冒名捲入石斑魚禁藥風波 養殖戶提告求償30萬 法院判賠2萬

台灣觀光亮點宜蘭入選7景點 套裝遊程限時買1送1優惠開跑

相關新聞

今晚到明晨最冷！全台降溫有感 中部以北宜蘭低溫15度、其他地區17度

中央氣象署預報員葉致均上午指出，今起到周三受東北季風影響，這波冷空氣比較強，北東濕涼、中南部早晚涼，沿海風浪大。今晚到明晨是這波冷空氣最強的時候，中部以北及宜蘭低溫只有15、16度，其他地區約17到19度。

最大震度4級！雲林古坑12:21規模4.2地震 10縣市有感

中央氣象署發布第79號顯著有感地震報告，雲林縣古坑鄉今中午12時21分發生規模4.2地震，地震深度11公里，屬於極淺層地震，最大震度4級。

搭高鐵自由座被討回座位！女乘客理由前後不一 他拒絕：離座就放棄

高鐵自由座爆發離席讓位爭議，女乘客稱去充電後改口如廁，列車長與保全協調未果；高鐵規定未明訂離座即放棄，事件引發網友論戰。

每3名準媽媽就有1人超過34歲 勿忘產前遺傳診斷最高補助1.05萬元

國人晚婚、晚育趨勢日益普遍，高齡懷孕的健康風險也受到關注。資料統計，國內每3名準媽媽就有1人超過34歲，隨著懷孕年齡增加，胎兒染色體異常及孕期併發症風險也隨之提高。美國統計，40歲以上孕婦生下唐氏症寶寶的風險，是25至29歲孕婦的11.5倍。衛福部國健署提醒，建議善用產前遺傳診斷及遺傳諮詢，符合資格者最高可獲1萬500元補助。

秋冬心肌梗塞風險爆升！高血脂族群擅停藥恐失心血管保護

「有些高血脂病患看完門診後就消失了，不用藥，下次來就出現在急診室。」秋冬是心肌梗塞、中風好發時節，新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風觀察，有些病患因用藥輕微不適，或受網路假訊息干擾而擅自停用史他汀類（Statins，簡稱他汀）等降血脂藥物，甚至中斷回診，再度就醫時往往已是急性心肌梗塞發作，甚至面臨生命危險。

吃隔夜菜小心腸胃炎、食物中毒？不浪費是美德 但醫點名3大飲食陷阱

一對年約70歲夫妻，習慣中午外食，將吃不完的自助餐菜餚帶回家當晚餐，雖然是「不浪費食物」的美德，醫師提醒，如果沒有妥善保存，可能滋生細菌及累積亞硝酸鹽，甚至產生無法以加熱完全去除的毒素，引發腸胃炎或食物中毒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。