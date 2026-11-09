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每3名準媽媽就有1人超過34歲 勿忘產前遺傳診斷最高補助1.05萬元

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
政府補助產前遺傳診斷，鼓勵民眾善用政府補助的產前檢查及產前遺傳診斷檢查，及早掌握胎兒健康。本報資料照片
政府補助產前遺傳診斷，鼓勵民眾善用政府補助的產前檢查及產前遺傳診斷檢查，及早掌握胎兒健康。本報資料照片

國人晚婚、晚育趨勢日益普遍，高齡懷孕的健康風險也受到關注。資料統計，國內每3名準媽媽就有1人超過34歲，隨著懷孕年齡增加，胎兒染色體異常及孕期併發症風險也隨之提高。美國統計，40歲以上孕婦生下唐氏症寶寶的風險，是25至29歲孕婦的11.5倍。衛福部國健署提醒，建議善用產前遺傳診斷及遺傳諮詢，符合資格者最高可獲1萬500元補助

國健署表示，女性35歲以後首次懷孕，發生妊娠高血壓、妊娠糖尿病、流產、剖腹產及分娩併發症的風險，均較年輕孕婦高，胎兒出現唐氏症等染色體異常的機率，也會隨母親年齡增加而上升。

根據美國國家衛生統計中心2024年出生統計，每10萬名活產嬰兒中，25至29歲孕婦生下唐氏症寶寶約26.9人，35至39歲增加至92人，風險為前者的3.4倍。40至54歲更攀升至308.7人，達11.5倍，顯示高齡生育確實需要更加留意產前健康管理。

為降低高風險孕婦的經濟負擔，國健署目前除提供每位孕婦14次公費產前檢查，也針對年滿34歲、本人或配偶有遺傳疾病或家族史、曾生育異常兒，以及產前篩檢或超音波檢查發現胎兒疑似異常等高風險孕婦，提供羊膜穿刺等產前遺傳診斷檢驗費補助。

今年7月1日起，產前遺傳診斷檢驗費每案最高減免7000元；低收入戶或優生保健資源不足地區民眾，另可減免最高3500元採檢費，合計最高1萬500元。國健署統計，今年截至9月底，已有1萬7815案高風險孕婦接受政府補助的產前遺傳診斷，其中606案檢查發現異常。接受補助者中，34歲以上孕婦占1萬6240案、約91.2%，其中489案發現異常，約占3%。

國健署長沈靜芬提醒，產前篩檢結果異常或顯示風險較高，並不代表胎兒已確診罹病，仍須由醫師綜合評估，決定是否進一步接受診斷性檢查。尤其有遺傳疾病家族史、曾生育異常兒，或超音波發現胎兒疑似異常的孕婦，應主動與醫師討論檢查選擇及可能風險，避免因篩檢結果而過度恐慌。

目前全台設有14家經審查通過的遺傳諮詢中心，北部及中部各4家、南部5家、東部1家，提供孕前、產前及臨床遺傳諮詢。沈靜芬呼籲，有生育計畫的女性應及早規劃，並善用政府補助與專業醫療資源，透過適當檢查掌握母嬰健康，安心迎接新生命。

補助 媽媽 國健署

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