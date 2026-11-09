生產打減痛會腰痛一輩子？新竹台大分院醫破解迷思

新竹35歲小芸（化名）生產後經常感到腰痠，第一個念頭就是「早知道不要打減痛！」她一直以為腰痠是生產時接受減痛分娩留下的後遺症，直到向醫師詢問才發現，自己可能「怪錯人了」。產後腰痠背痛的成因很多，從懷孕期間身體與韌帶的變化，到產後頻繁抱孩子、彎腰、哺乳及核心肌力不足，都可能增加腰背負擔。

新竹台大分院麻醉部醫師巫鎮和表示，「打減痛，以後會不會一直腰痛？」是不少準媽媽對減痛分娩的常見疑問。事實上，即使生產過程沒有接受減痛分娩，產後仍可能出現腰痠背痛，不能因為減痛分娩施作位置在腰部，就把產後腰痛直接歸因於減痛分娩。

巫鎮和說，真正容易被忽略的關鍵之一，其實從懷孕期間就已經開始。懷孕期間人體會分泌「鬆弛素（Relaxin）」，幫助骨盆韌帶與關節放鬆，為胎兒分娩預留空間；但這項生理變化也會讓韌帶變得較為鬆弛、支撐力下降。當脊椎與骨盆周圍穩定度降低，肌肉需要承受更多負擔，就可能出現腰痠背痛。

生產結束後，腰背的考驗還沒結束。媽媽每天抱寶寶、彎腰換尿布、哺乳，若長時間姿勢不良，加上產後肌力尚未恢復，都可能讓腰背負擔增加，原有的不適也可能更加明顯。

減痛分娩到底是怎麼進行的？巫鎮和說明，減痛分娩是透過置入脊椎硬膜外腔的軟管，給予低濃度藥物，以減輕生產過程中的疼痛。藥物作用時間僅數小時；在正常施作情況下，不會因為接受減痛分娩就造成脊椎結構受損。

巫鎮和表示，適時使用減痛分娩，可降低生產過程中的疼痛與體力消耗。準媽媽若對減痛分娩有所疑慮，可在產前或待產期間與醫療團隊討論，了解施作方式及自身狀況，不需要因為「打減痛，以後一定會腰痛」的說法而過度擔心。

巫鎮和提醒，產後若出現腰背不適，可在身體狀況允許下適度進行核心肌群鍛鍊，並留意抱寶寶、哺乳及彎腰時的姿勢，減少腰背負擔。若疼痛持續未改善、明顯加劇或已影響日常生活，建議就醫評估，進一步釐清原因。