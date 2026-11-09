110公斤瘦到76公斤 26歲男7個月減重成功逆轉中度脂肪肝

一名26歲男子身高176公分，體重曾高達110公斤，BMI超過35，還出現中度脂肪肝、肝炎指數及空腹血糖異常。經過7個月規律運動及飲食控制，成功減重34公斤，BMI降至24.5左右，超音波檢查也未再發現脂肪肝。門諾醫院提醒，脂肪肝並非無法逆轉，及早調整生活習慣，就有機會改善。

門諾醫院慢性肝病中心主任鄭穆良表示，過去民眾談到肝病，多半聯想到B、C型肝炎，但現代脂肪肝已不只是肝臟脂肪堆積，更與肥胖、血糖、血脂及血壓等代謝問題密切相關。

鄭穆良指出，脂肪肝若長期未改善，可能逐漸演變成脂肪肝炎、肝纖維化，甚至進一步發展為肝硬化或肝癌；並非只有肥胖者才會罹患脂肪肝，即使體重正常，也可能因飲食習慣、生活型態或遺傳因素出現脂肪肝，不能單憑外表或體重判斷肝臟健康，腰圍、血糖、血脂、血壓及肝纖維化程度都應定期追蹤。

他表示，體重過重者改善脂肪肝，非藥物治療仍以減重為核心，透過運動、飲食管理及生活習慣調整，若能減去原體重約5％至10％，脂肪肝及肝纖維化指標就有機會好轉，國內過去也有研究顯示，平均體重約88公斤的參與者，經3個月減重約8公斤後，肝臟脂肪及纖維化數值均獲得改善。

營養師陳可敏則以身高170公分、體重80公斤、BMI 27.6的「阿龍」為例，依體位與活動量評估，每天熱量攝取可控制在1400至1750大卡，以1500大卡為例，早餐可選擇地瓜、青菜、酪梨、優格及水煮蛋；午餐即使吃麵，也應搭配青菜、豆腐及適量水果；晚餐則可安排雜糧飯、蔬菜、湯品與去皮雞腿。

陳可敏提醒，六大類食物需攝取均衡，以全穀雜糧取代部分精緻澱粉，每周至少安排2次魚類，減少油炸及加工食品，飲料盡量選擇無糖，水果雖然健康，也要留意攝取份量，吃到飽、霜淇淋及手搖飲更容易讓熱量不知不覺超標。

鄭穆良強調，脂肪肝最需要擔心的不是檢查出異常，而是明知有問題卻置之不理，透過減少熱量攝取、增加活動量，就有機會降低未來肝病風險。