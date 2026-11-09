眼睛疲勞未必是3C惹禍 44歲男眼瞼老化眉眼沉重

眼睛疲勞不一定是3C使用過度。44歲男子近年上眼皮越來越鬆弛，出現沉重感，雙眼容易疲勞、酸澀，就醫發現是眼瞼老化，經手術強化提眼瞼肌功能，改善眉眼沉重、易疲勞等不適。

衛生福利部豐原醫院今天發布新聞稿，眼科主任呂姿瑢表示，隨著年齡增加，上眼瞼皮膚鬆弛及周邊組織逐漸失去彈性，部分患者可能伴隨提眼瞼肌功能退化。睜眼就像「以拉繩拉起羅馬簾」，眼皮需要花費更多力氣才能維持張開，患者也不自覺抬眉、皺額，利用額頭肌肉協助睜眼，形成代償性用力，長期下來容易出現眼皮沉重、眼周疲勞及眉弓痠脹等不適。

呂姿瑢提到，若長時間使用手機、電腦等數位裝置，原有的疲勞感更加明顯，眼睛容易累不一定是3C使用過度。醫師檢查發現患者除了上眼瞼皮膚明顯鬆弛，也伴隨提眼瞼肌功能退化。

醫病討論後以手術處理鬆弛的上眼瞼皮膚，並適當強化提眼瞼肌功能，術後再以注射適量肉毒桿菌素，調整眼周肌肉用力狀況，減少睜眼時的過度出力及眉額代償。術後患者原先眉眼沉重、容易疲勞等不適改善，上眼瞼鬆弛及三角眼情形也減輕。

呂姿瑢提醒，隨著年齡增加，若發現眼皮逐漸下垂、經常需要抬眉或皺額協助睜眼，甚至遮擋上方視野，應接受眼科完整評估，找出真正原因。