今晚到明晨最冷！全台降溫有感 中部以北宜蘭低溫15度、其他地區17度

中央氣象署預報員葉致均上午指出，今起到周三受東北季風影響，這波冷空氣比較強，北東濕涼、中南部早晚涼，沿海風浪大。今晚到明晨是這波冷空氣最強的時候，中部以北及宜蘭低溫只有15、16度，其他地區約17到19度。

葉致均表示，目前東北季風已經開始增強，桃園以北及宜蘭雲量增多，其他地區還沒有受到太大影響，但冷空氣逐漸南下之後，入夜之後溫度下降明顯。現在桃園以北及宜蘭降雨有逐漸增加情形，但雨勢不太強。

降雨方面，葉致均說，今起到周三受東北季風影響，北東偶雨，今天吹偏北風，北部降雨較明顯，大台北地區降雨時間偏長，北部及東半部有不定時短暫雨，其他地區包括山區及南部近山區午後會降雨。

葉致均表示，明後天轉吹東北風，周三桃園以北及東半部還是會有不定時短暫陣雨情形，新竹以南及外島則維持多雲到晴天氣。周四之後隨著東北季風減弱及轉吹偏東風，周四及周五基隆、北海岸迎風面偶雨，周六及下周日東半部、恆春半島局部雨。

溫度方面，葉致均說，北部、宜蘭白天溫度一路下降，其他地區跟昨天高溫相較也會下降，落在27-30度。今晚到明晨是這波冷空氣最強、最冷的時候，中部以北及宜蘭低溫約15、16度，其他地區約17到19度，空曠地方及近山區再下降一點。明天白天北部及宜蘭高溫不超過20度，其他地區約20到26度。周三之後冷空氣逐漸減弱，溫度會逐漸回升。

此外，第31號中颱「查帕卡」在關島西北方海面，今起往向東方向逐漸遠離，對台灣天氣沒有直接影響，但仍 為台灣帶來長浪，未來這幾天要前往海邊活動要注意安全。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供