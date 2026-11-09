改善漁業勞動權益 第2期計畫10.3億元上路

農業部今天表示，第2期「漁業與人權行動計畫（115-118年）」獲行政院核定，正式上路，將投入新台幣10.3億元，改善台灣漁業勞動權益。

農業部發布新聞稿，第2期「漁業與人權行動計畫」除延續第1期基礎，同時針對近期國際關切漁業勞動議題提出解方，進一步強化漁船勞動檢查及落實勞動人權等各項工作。

農業部表示，第1期「漁業與人權行動計畫」執行4年以來，已落實每年檢查超過50%以上遠洋漁船，完成作業中遠洋漁船均裝設船舶攝錄影系統，及增設船員盥洗及休憩設施，在改善台灣遠洋漁業勞動權益方面獲得初步成效。

農業部指出，第2期行動計畫將投入約10.3億元，不僅是回應國內外對漁業勞動人權的期盼，更是台灣作為負責任漁業國家的具體展現，透過落實漁業與人權行動計畫，期盼為所有在台灣漁船上工作的外籍夥伴們，創造一個更安全、更友善、更具尊嚴的勞動環境。

農業部也呼籲產業界面對國際對漁業勞動人權的日益重視，順應趨勢將勞動人權納入經營成本，加速調整經營體質，適應市場對貨品進入要求日益提高的趨勢。

農業部表示，第2期計畫延續前期7大策略架構推動各項工作，尤其著重在保護漁船船員受領工資及推動船員使用衛星無線網路（Wi-Fi）與遠端醫療等船員切身權益。

因應執行第1期計畫期間，發生業者經營不善導致重大欠薪事件，農業部漁業署已輔導7個遠洋公（協、漁）會建立工資墊償機制，納入所有遠洋漁船，配合落實工資給付通報作業，確保船員受領工資權利。

在推動提供船員使用Wi-Fi及遠端醫療方面，農業部表示，除維持現有獎勵及補助機制外，漁業署刻正規劃透過政策誘因，引導遠洋經營者承擔企業社會責任，提供船員使用Wi-Fi，降低船員海上孤立感。

另外，漁業署也公告漁船備置藥品及醫材清單，並輔導2家遠洋漁業團體與醫療機構建立遠端視訊醫療機制，透過補助遠洋漁船提供船員使用遠端醫療，提升遠洋漁船作業期間醫療支援。

農業部表示，船員是漁業經營的重要夥伴，保障船員勞動權益與輔導產業發展同等重要，深化與船員來源國合作是另一個重點工作，後續將與印尼及菲律賓等主要船員來源國家洽商，進一步建立合作機制，推動公平招募及保障船員權益。