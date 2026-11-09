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向日葵遇上千層和紙 藝術家簡維宏讓膠彩「透」出新風景

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
青年藝術家簡維宏舉辦當繁花綻放時個展，即日起在新莊文化藝術中心登場。圖／新北市文化局提供
青年藝術家簡維宏舉辦當繁花綻放時個展，即日起在新莊文化藝術中心登場。圖／新北市文化局提供

旅日深造的青年藝術家簡維宏博士返台推出「當繁花綻放時－簡維宏個展」，即日起於新莊文化藝術中心盛大登場。簡維宏巧妙結合日本國寶級修復紙材「典具帖紙」與傳統膠彩，在千層纖維的交疊透光中，為當代膠彩藝術撞擊出深邃而嶄新的視覺語言。

新北市文化局指出，此次展出多幅以向日葵為主題的畫作，靈感源自簡維宏對日本碩大向日葵的震撼，因其「在消逝之中蘊含生成」的狀態，完美詮釋了世間萬物於陰陽間的平衡。另外，如日文發音近似「化解困難」的南天竹，常被種植於門前祈福避邪，讓他聯想起台灣家戶門口張貼春聯的習俗，植物便成為他連結異鄉生活與故鄉記憶的重要媒介。

簡維宏說明，被公認為「世界最薄手工和紙」的典具帖紙，質地輕如薄翼卻韌度極佳。在創作時，利用其半透明的纖維特性，反覆撕碎、拼貼再敷以礦物顏料，光線穿透層次後能映照出細微浮動的立體感，讓膠彩跳脫既有平面限制，呈現宛如呼吸般的生命律動。

「當繁花綻放時－簡維宏個展」即日起至11月29日在新莊文化藝術中心藝術廳免費展出，邀請藝術愛好者走進展場，在繁花盛放的畫中，感受生命持續生成的強韌力量與寧靜之美。更多展覽資訊可洽新莊文化藝術中心02-2276-0182分機101或至新莊文藝中心網站（http://www.xacac.ntpc.gov.tw）查詢。

「當繁花綻放時－簡維宏個展」展出畫作多以向日葵為主題。圖／新北市文化局提供
「當繁花綻放時－簡維宏個展」展出畫作多以向日葵為主題。圖／新北市文化局提供

民眾參觀「當繁花綻放時－簡維宏個展」。圖／新北市文化局提供
民眾參觀「當繁花綻放時－簡維宏個展」。圖／新北市文化局提供

「當繁花綻放時－簡維宏個展」即日起至11月29日在新莊文化藝術中心藝術廳免費展出。圖／新北市文化局提供
「當繁花綻放時－簡維宏個展」即日起至11月29日在新莊文化藝術中心藝術廳免費展出。圖／新北市文化局提供

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