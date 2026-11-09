快訊

月租50萬！一中商圈金店面被爆違建收租20年都沒事 拆不了原因曝

張介宗分屍案爆新進展！前鎮河撈獲纏啞鈴人骨 疑為大嫂

高為元赴美求職案 為何升級為高教界「管中閔案 2.0」

聽新聞
0:00 / 0:00

失智症基本法11日逐條審查 15版本待整合 失智協會籲保障患者自主權

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台灣高齡人口持續增加，失智症議題已成為重大公共衛生課題，民團籲保障患者自主權。本報資料照片
台灣高齡人口持續增加，失智症議題已成為重大公共衛生課題，民團籲保障患者自主權。本報資料照片

台灣邁入超高齡社會，失智症照護已成重大公共衛生課題。立法院社會福利及衛生環境委員會預定11月11日逐條審查「失智症基本法」，目前朝野共提出15個版本草案。台灣失智症協會今呼籲，朝野應把握立法契機，盡速整合不同版本，除了建立跨部會政策推動機制，也應強化失智者司法保障、早期認知介入及自主決策權益，讓失智症照護不再只是衛福部的責任。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜指出，目前已有兩個黨團及朝野立委提出共15個版本草案，雖然條文內容不盡相同，但主要方向已有相當共識，包括保障失智者人格尊嚴、基本權益、家庭支持、失智友善環境、早期診斷介入、醫療照護、社會參與及勞動權益等，希望透過專法建立完整的失智症防治與照護體系。

陳筠靜認為，各版本普遍主張由行政院設置失智症政策推動委員會或小組，並由行政院長擔任召集人，統籌跨部會資源及政策執行，避免相關措施分散在不同機關，導致權責不清、資源難以整合。

行政院日前公布的「失智症政策綱領3.0」，已納入13個以上中央部會共同參與，顯示失智症不只是醫療問題，更涉及社會福利、司法、就業、教育及生活支持等面向。協會建議「失智症基本法」不宜僅由衛福部擔任主管機關，而應由行政院依不同政策事項指定相關主管機關，必要時協調跨部會共同辦理。

除了行政體系分工，協會也提出三項關鍵保障。包括司法程序保障，失智者可能因記憶、理解及表達能力下降，在訴訟或其他司法程序中面臨困難，應建立適當的協助機制，並加強司法人員專業訓練，確保失智者能充分表達意見，獲得公平對待。

其次是強化早期介入。陳筠靜說，失智症防治不能只著重確診後的照護，對於輕度認知障礙者及失智高風險族群，也應提供認知促進、延緩功能退化等支持措施，協助維持日常生活能力。

第三則是保障自主決策權。隨著失智症病程進展，患者理解及判斷能力可能逐漸下降，協會建議建立決策支持機制，鼓勵患者在仍有能力表達意願時，預先規劃醫療、財務及生活安排，避免日後因認知功能退化，個人意願遭到忽略。

台灣失智症協會強調，「失智症基本法」從民間長期倡議到即將進入逐條審查，是重要的立法進展。期待朝野凝聚共識，讓法案早日完成立法，不僅保障失智者尊嚴與自主，也讓家庭照顧者獲得持續支持，建立更完善的失智友善社會。

失智症 失智症基本法 失智

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

別等爸媽記不得才吵翻天！律師揭失智必備防線：意識清醒時才能自己選監護人

家有失智長輩最怕「存款遭親友掏空」！律師點名聲請監護宣告：超前部署守住老本

特教生處遇指引反釀校園混亂？九大教師工會呼籲教育部暫緩提四大訴求

怕失智錢被領光？自己的養老錢自己顧！ 生活費定額、醫療實支實付契約要這樣寫

相關新聞

降10度！東北季風增強北部轉雨愈晚愈涼 吳德榮：明晨低溫15度

北台灣轉雨變涼了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今、明兩天東北季風增強，桃園以北、東半部轉有局部短暫雨；今日北台愈晚愈涼，中南部高溫微降、早晚涼；明日北台偏涼，中南部早晚涼；明晨北台灣將出現15度左右的平地最低氣溫。

人力短缺…公職護理師 醫院促延退至64歲

護理人力短缺，公立醫院更是嚴峻，現行法規，從事危勞職務的護理師屆齡退休為六十歲，但可於五十五歲提前退休。公立醫院協會建議，延長危勞護理師退休年齡至六十四歲，護理師護士公會全聯會則表支持，衛福部表示，蒐集各界意見，將與銓敘部研議。

工作愈來愈重 公職護理師「延退治標不治本」

「我留下來，是為了下一代的種子。」在台北榮總服務卅七年的心臟血管外科專科護理師余白妃，原本計畫於兩年前五十五歲時退休，但當時科內七名同事中，連她就有四人提出辭呈，加上實習學生需有人帶著臨床實習，最後仍決定留下來。

搭高鐵自由座被討回座位！女乘客理由前後不一 他拒絕：離座就放棄

高鐵自由座爆發離席讓位爭議，女乘客稱去充電後改口如廁，列車長與保全協調未果；高鐵規定未明訂離座即放棄，事件引發網友論戰。

打瘦瘦針影響開刀 我擬訂亞洲安全指引

外科手術之前禁食，已是常態，但對正施打瘦瘦針的民眾來說，即使術前禁食，胃內仍可能殘留食物，增加逆流、嗆入呼吸道等風險。為此，中華民國糖尿病衛教學會著手制訂適用於亞洲地區的瘦瘦針安全指引，邀集日韓等亞洲專家參與，最快明年一月即發表於國際學術期刊。

入秋最強東北季風 北宜驟降10度防大雨

入秋最強東北季風報到，全台降溫有感，中央氣象署預報員王品翔表示，周三前北東降雨機率增加，尤其大台北、宜蘭慎防局部大雨，且各地降溫明顯，北部及宜蘭降幅達十度或十度以上，周二清晨低溫下探十七度，民眾外出要適時多穿件衣物。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。