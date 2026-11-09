失智症基本法11日逐條審查 15版本待整合 失智協會籲保障患者自主權

台灣邁入超高齡社會，失智症照護已成重大公共衛生課題。立法院社會福利及衛生環境委員會預定11月11日逐條審查「失智症基本法」，目前朝野共提出15個版本草案。台灣失智症協會今呼籲，朝野應把握立法契機，盡速整合不同版本，除了建立跨部會政策推動機制，也應強化失智者司法保障、早期認知介入及自主決策權益，讓失智症照護不再只是衛福部的責任。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜指出，目前已有兩個黨團及朝野立委提出共15個版本草案，雖然條文內容不盡相同，但主要方向已有相當共識，包括保障失智者人格尊嚴、基本權益、家庭支持、失智友善環境、早期診斷介入、醫療照護、社會參與及勞動權益等，希望透過專法建立完整的失智症防治與照護體系。

陳筠靜認為，各版本普遍主張由行政院設置失智症政策推動委員會或小組，並由行政院長擔任召集人，統籌跨部會資源及政策執行，避免相關措施分散在不同機關，導致權責不清、資源難以整合。

行政院日前公布的「失智症政策綱領3.0」，已納入13個以上中央部會共同參與，顯示失智症不只是醫療問題，更涉及社會福利、司法、就業、教育及生活支持等面向。協會建議「失智症基本法」不宜僅由衛福部擔任主管機關，而應由行政院依不同政策事項指定相關主管機關，必要時協調跨部會共同辦理。

除了行政體系分工，協會也提出三項關鍵保障。包括司法程序保障，失智者可能因記憶、理解及表達能力下降，在訴訟或其他司法程序中面臨困難，應建立適當的協助機制，並加強司法人員專業訓練，確保失智者能充分表達意見，獲得公平對待。

其次是強化早期介入。陳筠靜說，失智症防治不能只著重確診後的照護，對於輕度認知障礙者及失智高風險族群，也應提供認知促進、延緩功能退化等支持措施，協助維持日常生活能力。

第三則是保障自主決策權。隨著失智症病程進展，患者理解及判斷能力可能逐漸下降，協會建議建立決策支持機制，鼓勵患者在仍有能力表達意願時，預先規劃醫療、財務及生活安排，避免日後因認知功能退化，個人意願遭到忽略。

台灣失智症協會強調，「失智症基本法」從民間長期倡議到即將進入逐條審查，是重要的立法進展。期待朝野凝聚共識，讓法案早日完成立法，不僅保障失智者尊嚴與自主，也讓家庭照顧者獲得持續支持，建立更完善的失智友善社會。