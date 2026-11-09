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高雄近海地震規模2.7 台南震度1級有感

聯合新聞網／ 台北訊
11/06-23:55高雄市近海發生規模2.7有感地震
11/06-23:55高雄市近海發生規模2.7有感地震

2026年11月6日23時55分45秒，高雄市近海發生一起規模2.7的有感地震，震源深度約7.9公里，屬於淺層地震。震央距離高雄市政府西北方約37.2公里，位於高雄市近海海域。這次地震屬於能量較小的地震，民眾在附近地區感受到輕微搖晃。

最大震度1級地區：台南

本次地震造成最大震度1級，主要感覺為微震狀態，靜止時可感覺到輕微搖動。1級震度通常不會對建築物或設施造成損害，民眾安全無虞。

由於震度未達3級，無需特別採取緊急避難或安全措施。地震雖然規模不大，但仍提醒民眾加強防震意識。

地震安全宣導：地震發生時，室內應保持鎮定，採取「趴下、掩護、穩住」的動作，並避免靠近窗戶及懸掛物。室外則應遠離電線竿及危險建物。開車時，應緩慢減速停靠路旁，避免緊急剎車造成二次傷害。地震後，應檢查家中水、電、瓦斯管線是否安全，並留意官方資訊發布，防範可能的餘震。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

高雄 台南 地震

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