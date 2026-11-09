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搭高鐵自由座被討回座位！女乘客理由前後不一 他拒絕：離座就放棄

聯合新聞網／ 綜合報導
高鐵自由座車廂在尖峰時段「站票」民眾多。 聯合報系資料照
高鐵自由座車廂在尖峰時段「站票」民眾多。 聯合報系資料照

搭乘高鐵自由座，好不容易找到空位坐下，卻突然有人要求讓座，你會怎麼做？近日一名網友分享搭乘高鐵的經驗，表示自己在自由座車廂找到空位後，一名女子突然出現，聲稱只是暫時離開去充電，要求他歸還座位，隨後又改口表示是去上廁所。原PO認為自由座並非對號座，離開座位就不應要求其他乘客讓位，雙方僵持不下，最後連列車長、保全都出面協調，事件曝光後引發網友兩派論戰。

高鐵自由座爆搶位爭議！女子離席後討座

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，日前從台北車站搭乘高鐵，購買自由座車票上車後，發現車廂內人滿為患，一路走到最後一節車廂，才終於找到一個空位。

原PO指出，當時座位上沒有擺放任何物品，只有前方椅背掛著一包行李，也無法確認是否屬於前排乘客，加上周遭旅客沒有出聲制止，因此認為座位無人使用，便直接坐下。

沒想到列車行經桃園站後，突然有一名女子前來表示該位置原本是她的，要求原PO讓座。原PO隨即回應，高鐵自由座並非對號座，所有持自由座車票的乘客都能使用空位，強調自己已經坐下，不會因此起身。

女乘客先說去充電又改口如廁！列車長出面協調

根據原PO描述，女子最初解釋，自己只是拿手機到車廂玄關處充電，並非離開列車。然而，雙方溝通未果後，女子找來列車服務人員協調，卻改稱自己剛才是去上廁所。

原PO指出，服務人員認為女性可能有生理需求，短暫離席如廁應予以體諒，但他無法接受對方前後說詞不同，質疑「妳剛剛不是說妳去手機充電嗎？為什麼變上廁所？」

原PO進一步表示，列車從台北行駛至桃園已有一段時間，認為若只是離席3分鐘左右尚可理解，但不應長時間離開後，仍要求其他旅客歸還座位。

隨後列車長及保全也到場關切。原PO強調，雙方同樣購買自由座車票，應享有相同的座位使用權利，但列車長仍認為如廁屬於合理的生理需求，盼他予以諒解，雙方始終未能達成共識。

對此，原PO質疑，如果旅客離席後只要聲稱去上廁所，就能要求他人讓位，恐怕造成更多爭議，呼籲高鐵應訂定更明確的自由座使用準則。

網友兩派吵翻！有人挺離座放棄、有人批霸佔

貼文曝光後，引發網友熱烈討論。部分網友支持原PO，認為自由座本來就是先到先坐，長時間離席不應保留座位，紛紛留言「離開3至5分鐘就算了，20分鐘真的就是白爛」、「所以臉皮夠厚，以後可以上車後隨便找一個位子說：我剛剛去上廁所，這是我的位子」、「我還遇過雲林上車，直接幫台中的朋友佔一個位子的」。

也有人認為高鐵自由座制度容易引發糾紛，建議改採全面劃位方式，減少乘客因搶位、佔位而發生衝突。

不過，另一派網友則質疑原PO的說法並不完整，指出他明明看見椅背掛著行李，卻直接認定座位無人使用，也應考量原本乘客只是暫時離席的可能性。有網友表示「難道大家搭高鐵都能保證不去廁所嗎？」、「說法上明顯挑了對自己有利的說了」，另有人呼籲公布實際搭乘日期及班次，讓列車長說明現場狀況。

高鐵自由座離席算放棄？官方規定一次看

根據台灣高鐵官網「自由座說明」，自由座車票不指定車次及座位，旅客應於自由座車廂內自行找尋空位搭乘。若遇到客滿，則須扶握椅背上的扶手暫時站立，待有空位後再行入座，也不得站立於對號座車廂。

至於自由座旅客暫時離席上廁所，是否就等於放棄原本座位？高鐵官網公開的搭乘注意事項，並未明文規定「一離座即視同放棄」，也沒有針對如廁離席訂出明確時間限制。

事實上，高鐵過去曾針對類似爭議回應，自由座使用原則為先到者優先、自由入座，但仍須視現場實際情況，由旅客相互體諒、禮讓。若發現座位遭人佔用，應避免自行移動他人物品或與其他乘客發生衝突，可向列車組員反映，由現場人員協助處理。

此次事件也再次凸顯自由座在短暫離席、物品佔位及座位使用權上的認定問題。至於當事人所述現場經過及列車人員實際處理情形，仍有待高鐵進一步說明。

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