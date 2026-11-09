今晚到明晨降溫最有感！天氣風險：北東濕涼有雨低溫探15度

外套穿起來，也要帶傘。天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今受入秋以來最明顯的一波東北季風影響，各地氣溫下降，尤其北部及東北部降溫感受最為明顯，白天高溫僅約20至23度，相較昨日明顯轉涼，且下雨，今夜明晨低溫下探15至18度；中南部氣溫也同步下滑，白天雖仍較北部溫暖，但早晚涼意明顯增加。

林孝儒表示，降雨方面，今天也是這波東北季風影響期間水氣最多的一天。大台北、基隆北海岸及宜蘭一帶有短暫陣雨，並須留意局部較大雨勢；北部、花東地區及恆春半島也有局部短暫雨；中南部則維持晴時多雲天氣，午後山區局部短暫陣雨。北部及東半部受東北風及陰雨天氣影響，體感會比實際氣溫更加濕涼。

林孝儒說，今晚至明日（周二）清晨將是這波降溫最明顯的時段，北部至東北部平地低溫約15至18度，局部沿海空曠及近山地區可能再低一些；中南部低溫約18-20度，各地早晚都會明顯感受到涼意。明日白天北部及東北部高溫也僅約20至23度，整日感受偏涼。不過由於環境水氣逐漸減少，降雨範圍也會略為縮小，以桃園以北及東半部仍有局部短暫雨為主，其他地區大致為多雲或晴。

至於周三東北季風及冷空氣逐漸減弱，北部及東半部仍有局部短暫雨，其餘地區大致為晴時多雲，白天起各地氣溫開始緩慢回升。到了周四東北季風進一步減弱，迎風面降雨明顯減少，北部、東北部及東部氣溫回升，各地天氣也逐漸恢復穩定。

此外，林孝儒說，今年第31號颱風「查帕卡」位於台灣東方遠洋面，預測今日起逐漸由西北轉向東北方向移動，於遠洋迴轉並持續遠離。整體路徑距離台灣相當遙遠，對台灣沒有影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。