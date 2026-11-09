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入秋最強冷空氣報到！粉專：低溫下修周二晨體感溫度逼近14度
入秋最強冷空氣報到，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，低溫再下修。根據中央氣象署今晨最新氣象情資顯示，這波冷空氣隨著東北季風南下，強度將有繼續增強的趨勢。
「林老師氣象站」表示，今晚起各地氣溫將會有明顯轉變。越晚越冷，降溫型態是先濕冷、後轉乾冷；加上風寒效應加成，全台降溫有感。
預判至少影響到周三清晨，周二清晨將會是最冷的時刻，迎風面的中部以北、東北部及花蓮以北地區的低溫約15至17度，體感溫度逼近14至15度，南部及台東地區低溫也只剩17至19度，沿海空曠及近山區低溫還會再多下降個1至2度。
「林老師氣象站」指出，降雨方面，明、後水氣開始減少，剩下桃園以北、宜蘭及花蓮地區有局部短暫陣雨，台東及恆春半島雨勢也會變得更加零星，新竹以南地區則是多雲到晴的天氣。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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