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降10度！東北季風增強北部轉雨愈晚愈涼 吳德榮：明晨低溫15度

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今、明兩天東北季風增強，桃園以北、東半部轉有局部短暫雨，北台愈晚愈涼。聯合報系資料照
今、明兩天東北季風增強，桃園以北、東半部轉有局部短暫雨，北台愈晚愈涼。聯合報系資料照

北台灣轉雨變涼了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄(http://www.metapp.org.tw/pages/post-9f9083b78dc22f751afc.html）指出，今、明兩天東北季風增強，桃園以北、東半部轉有局部短暫雨；今日北台愈晚愈涼，中南部高溫微降、早晚涼；明日北台偏涼，中南部早晚涼；明晨北台灣將出現15度左右的平地最低氣溫。

今各地區氣溫如下：北部26降至16度、中部18至31度、南部20至34度及東部17至31度。

吳德榮指出，周三至周五東北季風逐日減弱，周三迎風面雲量仍多，周四、五迎風面雲量減少，東半部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；北台氣溫逐日緩升，中南部白天微熱、早晚涼。

周六各地晴朗穩定，氣溫明顯回升，白天熱、早晚涼。下周日(15日)另一波微弱東北風掠過，影響很輕微。

此外，吳德榮說，最新(9日2時)氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，第31號中颱「查帕卡」在關島西北方海面，偏西北西轉北、逐漸迴轉、明起再向東北東遠離，並將逐漸變性為溫帶氣旋，對台無威脅。最新(8日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，「查帕卡」的系集平均路徑亦呈現大迴轉的特徵，各別成員(細彩色線)分布在兩側，顯示其不確定性。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

東北季風 吳德榮 低溫

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